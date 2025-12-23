Σμαράγδα Καρύδη - Θοδωρής Αθερίδης: Χωρισμός μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας

Ένας κύκλος κοινής ζωής φαίνεται πως έκλεισε. Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης δεν είναι πια ζευγάρι, καθώς αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας.

Βελούδινο διαζύγιο

Το ζευγάρι φέρεται να χώρισε πριν από δύο μήνες και μάλιστα, όπως μεταφέρθηκε στην εκπομπή “Το πρωινό”, η απόφαση πάρθηκε από κοινού, αφού συνεχίζουν να διατηρούν μια πολύ φιλική σχέση.

Η τελευταία δημόσια κοινή εμφάνιση του πρώην ζευγαριού ήταν πριν από αρκετό καιρό όταν η Καρύδη πήγε να δει τον Αθερίδη στην πρεμιέρα της παράστασης “Σε βλέπω”, στις 14 Οκτωβρίου 2025, στο θέατρο Μικρό Παλλάς.

«Το σεβάστηκα και δεν είπα τίποτα»

Ο Γιώργος Λιάγκας με τη σειρά του ανέφερε σχετικά με αυτό το διαζύγιο: «Μου είχε έρθει η πληροφορία την περασμένη εβδομάδα, από τρεις, τέσσερις πηγές. Η τελευταία τους κοινή εμφάνιση δεν ήταν πριν από δύο μήνες, αλλά πριν από μερικές ημέρες. Συνέφαγαν με άλλη παρέα σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας.

Αν όντως έχουν χωρίσει, τότε έχουν υπεράριστες σχέσεις και μπορεί και να μην είναι οριστικό, μπορεί να θέλουν να βάλουν τέλος… Μετά από 23 χρόνια στις σχέσεις, βαριέσαι κιόλας, δεν είναι ότι μισείς τον άλλον επειδή σου έχει κάνει κάτι.

Εγώ έστειλα μήνυμα στον Θοδωρή την προηγούμενη εβδομάδα. Του είπα ότι υπάρχει αυτή η είδηση και αν θέλεις να πω κάτι, να το επιβεβαιώσω ή να το διαψεύσω. Δεν μου απάντησε, παρότι το διάβασε. Το σεβάστηκα και δεν είπα τίποτα».