Χρύσπα: «Χώρισα μετά από 15 χρόνια - Δύσκολη πίστα... ξαφνικά είσαι μόνος σου»

«Χώρισα το καλοκαίρι, μετά από 15 χρόνια. Δύσκολη πίστα ο χωρισμός. Δεν το περίμενα. Έναν αποχωρισμό τον έχεις στο μυαλό σου σαν μία πολύ δύσκολη συνθήκη. Εγώ προσωπικά δηλαδή, δεν τα πάω καλά με τους αποχωρισμούς. Ο χωρισμός δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο δύσκολος σαν συνθήκη. Αλλά τελικά ήταν. Και ήταν και ένας χωρισμός εύκολος. Εννοώ στο μεταξύ μας ήταν κοινή απόφαση, δεν είχαμε προστριβές, ή συγκρούσεις που μπορεί να έχει κάποιος άλλος. Αλλά ήταν δυσάρεστο.

Είναι δύσκολο γιατί αλλάζει η καθημερινότητα, αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις κάποια πράγματα στη ζωή σου… Αλλάζει και η καθημερινότητα, η συνειδητοποίηση του πώς είσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί από εκεί που είναι δύο και μοιράζεσαι, ξαφνικά είσαι μόνος σου. Και δίνεις βάση μόνο σε εσένα. Αυτό, εμένα στην αρχή με κλόνισε λίγο, αλλά μ’ άρεσε στην πορεία» εξήγησε η Χρύσπα που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», μιλώντας για τον χωρισμό της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Νικολάου.

Και συνέχισε: «Εγώ θεωρώ ότι όταν κάτι ανήκει στο παρελθόν, καλό είναι να μένει στο παρελθόν, χωρίς καμία πικρία, αλλά είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Φυσικά και θα τον χαιρετήσω αν τον δω, γιατί να μην χαιρετήσω; Δεν υπάρχει πικρία ούτε από τη δικιά μου πλευρά ούτε από την άλλη. Αλλά είναι μια συνθήκη που δεν υπάρχει πια».