Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης, από τους πρωτοπόρους της νυχτερινής διασκέδασης

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης, ένας από τους ανθρώπους που άφησαν έντονο αποτύπωμα στη νυχτερινή διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Λάκης Ραπτάκης πέθανε αιφνίδια το απόγευμα της Τετάρτης, γύρω στις 18:30, στο σπίτι του στη Γλυφάδα, προδομένος από την καρδιά του.

Ο εκλιπών θεωρείται θρυλική μορφή του nightlife, με συνεργάτες του να αναφέρουν ότι «άλλαξε όλη τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη». Τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 κυριάρχησε στον χώρο, φτάνοντας στο απόγειο της δραστηριότητάς του να διαχειρίζεται έως και 46 καταστήματα διασκέδασης.

Ιδιαίτερα γνωστή υπήρξε η σχέση του με την Βάνα Μπάρμπα, από το 1998 έως το 2000, η οποία λέγεται ότι ολοκληρώθηκε με έναν εκρηκτικό χωρισμό.

Τον Λάκη Ραπτάκη αποχαιρέτησε δημόσια ο στενός του φίλος, Γιάννης Πιρουνάκης, μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.