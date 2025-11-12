Χρύσπα: Χώρισε μετά από 15 χρόνια γάμου

«Challenge accepted #divorced». Με αυτές τις τρεις απλές λεξούλες η Χρύσπα ανακοίνωσε μέσω Instagram το διαζύγιό της με τον Παναγιώτη Νικολάου μετά από 15 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι πέρασε εδώ και καιρό κρίση και σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε διάσταση από το καλοκαίρι.

Χαμηλό προφίλ

Το τέλος του γάμου του επιχειρηματία και της τραγουδίστριας ανέβηκε σε story στο Instagram στο οποίο ο Χρύσπα μας δείχνει έναν φάκελο που έχει πάνω του τη σφραγίδα ενός συμβολαιογράφου με την ίδια να σχολιάσει πως αποδέχεται την πρόκληση και πως είναι χωρισμένη.

Το πρώην ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2010 με πολιτικό γάμο στη Θεσσαλονίκη και οι δυο τους δεν έχουν αποκτήσει παιδιά. Αυτά τα 15 χρόνια του έγγαμου βίου δεν είχαν προκαλέσει ποτέ με την προσωπική τους ζωή, έκαναν πολύ σπάνια δημόσιες εμφανίσεις μαζί και κρατούσαν χαμηλό προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

φωτογραφία Instagram

Μόνο μπροστά

Πριν από μερικά χρόνια σε δηλώσεις της η Χρύσπα είχε πει χαρακτηριστικά: «Ταιριάζουμε σε πολλά αλλά δεν ταιριάζουμε σε όλα κι αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει μπει ποτέ μέσα στο κεφάλι μου το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Δεν ξέρω να εξηγήσω γιατί. Δεν το έχω βάλει στο κεφάλι μου ότι πρέπει να γίνει. Κάποια πράγματα θεωρώ πως είτε γίνονται, είτε όχι».

Το περιβάλλον της τραγουδίστριας αφήνει να εννοηθεί πως η Χρύσπα κοινοποίησε μόνη της το διαζύγιο γιατί δεν ήθελε όλο αυτό να εξελιχθεί σε ένα media circus και να δει την προσωπική της ζωή κρεμασμένη στα μανταλάκια. Από δω και μπρος κοιτάει μπροστά και αφήνει τον γάμο της στο παρελθόν…