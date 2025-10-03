Έλενα Μαυρίδου για Δημήτρη Λάλο: «Ένα διαζύγιο, όσο καλό κι αν είναι, δεν είναι σαν τις ταινίες»

Η Έλενα Μαυρίδου είναι καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες» που θα προβληθεί το Σάββατο 4/10 από την ΕΡΤ1 και μιλά στην Ιωάννα Παππά για το διαζύγιο και κατά πόσο είναι εύκολο να το διαχειριστεί κάποιος.

Η πρώην σύζυγος του Δημήτρη Λάλου παραδέχεται πως ένας χωρισμός δεν είναι σαν να βλέπεις μια ταινία και πως ακόμη κι αν ένα ζευγάρι έχει αποφασίσει να χειριστεί την κατάσταση αυτή με ωριμότητα, οι δυσκολίες παραμένουν, αλλά πρέπει να ξεπεραστούν όταν στη μέση υπάρχουν και παιδιά.

«Στην αρχή ένα διαζύγιο είναι κάτι πολύ δύσκολο, ακόμα και αν καταλήξει να είναι καλό διαζύγιο γιατί οι άνθρωποι έχουν την ωριμότητα να το διαχειριστούν και να ξεπεράσουν πράγματα για να είναι ενωμένοι και αγαπημένοι. Δεν είναι αναίμακτο. Όσο και να θέλουμε, ένα διαζύγιο δεν είναι σαν τις ταινίες. Τα πράγματα θέλουν δουλειά για να μπορέσουν να φτάσουν σε έναν καλό δρόμο».

Καινούρια αρχή

Η Έλενα Μαυρίδου και ο Δημήτρης Λάλος έβαλαν τέλος στον γάμο τους έπειτα από 9 χρόνια, όταν εκείνος αποφάσισε να προχωρήσει τη ζωή του με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου. Ο γάμος διαλύθηκε κοινή συναινέσει, πολιτισμένα και ήρεμα δίχως να δώσουν τροφή στα ΜΜΕ. Πλέον το πρώην ζευγάρι έχει βρει τις ισορροπίες του, αφού έχουν και τη συνεπιμέλεια του παιδιού τους…