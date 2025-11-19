Μαρί Κωνσταντάτου - Γιάννης Κεντ: Διαζύγιο μετά από δύο χρόνια γάμου

Μπορεί τώρα να βλέπει το φως της δημοσιότητας, όμως ο χωρισμός του Γιάννη Κεντ με τη Μαρί Κωνσταντάτου είναι γεγονός και συνέβη το περασμένο καλοκαίρι. Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2023 αποφάσισε να βάλει τέλος στον γάμο του δύο χρόνια μετά χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες που το οδήγησαν σε αυτή την κατάληξη.

Μόνος στην πρεμιέρα

Οι φήμες που είχαν κυκλοφορήσει εδώ και καιρό φαίνεται πως επιβεβαιώθηκαν καθώς ο Κεντ εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του έργου «Αλεξάνδρεια» στο θέατρο Παλλάς το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου συνοδευόμενος από την κόρη του Ελίνα. Κανένα άτομο από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού δεν αποκαλύπτει το πώς επήλθε ο χωρισμός, αυτό όμως είναι κάτι που θα βγει στη φόρα το επόμενο διάστημα.

φωτογραφία NDP

Το τέλος μιας σχέσης

Ήταν 2019, λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του Μίνωα Κυριακού, όταν η Μαρί Κωνσταντάτου είχε προχωρήσει στην προσωπική ζωή της κάνοντας δεσμό με τον θεατρικό παραγωγό, Γιάννη Κεντ. Μετά την πρώτη γνωριμία τους γεννήθηκε μια δυνατή φιλία πριν αυτή μετατραπεί σε ένα εξίσου δυνατό και τρυφερό ειδύλλιο.

Το 2023 το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο της Γλυφάδας με κουμπάρο τον ίδιο τον δήμαρχο. Την άνοιξη του 2024, σχεδόν έναν χρόνο μετά την τελετή, η Κωνσταντάτου είχε επιβεβαιώσει τον πολιτικό γάμο της με τον Κεντ στις τηλεοπτικές κάμερες λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω παντρευτεί, σας το λέω τώρα. Έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά ισχύει. Σε λίγο θα έχουμε και επέτειο. Όταν κάποιος θέλει να προφυλάξει κάτι, μπορεί να τα καταφέρει. Κάναμε πολιτικό γάμο».

Καθόλη τη διάρκεια της σχέσης τους οι δυο τους είχαν επιλέξει να κρατούν χαμηλό προφίλ και να μην προκαλούν, παρόλα αυτά οι κοινές τους εμφανίσεις ιδίως στα θέατρα ήταν αρκετά συχνές.