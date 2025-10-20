Αθηνά Οικονομάκου: «Ήταν τρομερή ανατροπή που έκανα το επόμενο βήμα τόσο γρήγορα μετά το διαζύγιο»

Για την σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα και τον γάμο μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και παραδέχθηκε ότι δεν είχε άγχος για το πώς θα τον δέχονταν τα παιδιά της.

«Μετά από έναν γάμο, υπάρχει πάντα μια νέα συνθήκη, μια περίοδος αλλαγών και συνειδητοποίησης. Κατάλαβα από την αρχή ότι η είσοδος του Μπρούνο στη ζωή μου θα τα άλλαζε όλα, για αυτό και προχώρησα. Ο γάμος θα γίνει σύντομα, κουμπάροι θα είναι δικοί μου άνθρωποι. Δεν είχα άγχος να ταιριάξουν τα παιδιά μου με τον νέο μου σύντροφο. Ήξερα ότι είναι τόσο υπέροχος, που δεν είχα καμία αμφιβολία. Όλα έγιναν ομαλά και στους ρυθμούς που έπρεπε» εξομολογήθηκε.

«Ήμουν η πρώτη στην ελληνική σόουμπιζ που έκανα το επόμενο βήμα τόσο γρήγορα μετά από ένα διαζύγιο και το δημοσιοποίησα. Οι περισσότεροι έχουν και κατά τη διάρκεια του γάμου τους σχέση και δεν το μαθαίνει κανείς. Αυτό που έκανα εγώ ήταν τρομερή ανατροπή και θέλει μεγάλο θάρρος» παραδέχθηκε η ηθοποιός.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε επίσης δηλώσει: «Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφύγω τις κάμερες στον γάμο. Προφανώς μέσα στον γάμο δεν θα είναι, αλλά το να μαθευτεί, μπορεί και να προκύψει. Εντάξει, δεν θα πάθω και κακό. Αν μπορούσα να επιλέξω όμως, θα προτιμούσα να μην μάθει κανένας τίποτα και όταν θέλω εγώ να κάνω το ποστ με το νυφικό μου».