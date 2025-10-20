Βασίλης Κούκουρας: «Με το Κωνσταντίνου και Ελένης το καβάλησα το καλάμι»

«Το ’86 μπήκα στη σχολή, από το ’87 ως μαθητής παίζω στο θέατρο και από το ’89 ως επαγγελματίας. Πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως στο παρελθόν έκανα κι άλλες δουλειές. Έκανα εκπομπές με παρουσιάσεις σε τυχερά παιχνίδια. Έχω κάνει οδηγός σε φορτηγά, ασφαλιστής. Εντάξει, τότε δεν ήμουν ας πούμε και τόσο πολύ γνωστός, αλλά τα έχω κάνει αυτά», είπε ο Βασίλης Κούκουρας στη Φαίη Σκορδά και στην εκπομπή «Buongiorno».

«Εμείς κι εμείς»

«Τι βλακεία»

Ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές «Εμείς κι εμείς» του MEGA και «Κωνσταντίνου και Ελένης» του ΑΝΤ1 παραδέχτηκε πως υπήρξε μια περίοδος της ζωής του που καβάλησε το καλάμι εξαιτίας της επιτυχίας που γνώρισε. «Το καλάμι το καβάλησα, αλλά το καβάλησα σε σχέση με εμένα. Καλάμια από καλάμια έχουν διαφορά. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα του καθενός. Εκ των υστέρων πάλι, κατάλαβα ότι υπήρξε κάποια αλλοίωση στον χαρακτήρα μου.

«Κωνσταντίνου και Ελένης»

Ευτυχώς όμως είχα καλούς ανθρώπους δίπλα μου, και κυρίως φίλους, γιατί αυτοί είναι που σε συμμαζεύουν, σε γειώνουν. Επιπλέον έκανα ψυχανάλυση. Πήγα σε ανθρώπους να βοηθήσουν. Είπα πως δεν γίνεται να το πηγαίνω έτσι. Βέβαια δεν ήμουνα από τους ανθρώπους που έβγαινα σε μια παρέα και ήθελα να έχω την προσοχή, ή δεν μιλούσα σε ανθρώπους.

Δεν ήμουν το κλασικό ψώνιο. Αλλά με τα δικά μου μέτρα και σταθμά, θεωρούσα ότι δεν είχα σωστή αντιμετώπιση της ζωής. Θεωρούσα ότι με καλεί ο τάδε και έλεγα ωραία θα με βλέπουν, να είμαι και λίγο έτσι και λίγο έτσι. Τι βλακεία».

Αξιοκρατία, ναι μεν αλλά

Ο Κούκουρας μίλησε και τις απορρίψεις που μοιραία ήρθαν στη ζωή του. «Με απέρριψαν επαγγελματικά και με πόνεσε γιατί ήθελα να την κάνω αυτή τη δουλειά. Το 99% της επιλογής των ηθοποιών είναι ανεξαρτήτως ταλέντου. Οι επιλογές των ηθοποιών γίνονται αν μου κάνει αυτός με κάποιον, α δένει, δένει. Άμα δένει, εντάξει. Είναι καλός ηθοποιός; Ε, καλά μωρέ. Λέω για ένα ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό της αξιοκρατίας, όχι ότι δεν ισχύει η αξιοκρατία, μην τα ισοπεδώσω και τα απορρίψω όλα».