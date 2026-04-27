Βασίλης Κούκουρας: «Έχω χάσει δύο φορές ρόλους στο θέατρο λόγω ύψους, μου το είπαν κατάμουτρα»

Ο Βασίλης Κούκουρας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» και μίλησε για το 1,98 του που του έχει φέρει αρκετές φορές δυσκολία στην επαγγελματική του ζωή.

«Το να συμπράξεις πάνω στη σκηνή με κάποιον και να μην έχεις ανταγωνισμούς, να μην έχεις ματιές, να μην έχεις εκείνο, το άλλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ανεξαρτήτως ποσότητας σεναρίου και κειμένου, υπάρχουν κάποιοι που λένε πως πρέπει εγώ να φαίνομαι πιο πολύ από τον άλλον. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν έχω μικρότερο ρόλο, σου λένε».

«Το να είσαι ωραίος, είναι διαβατήριο»

«Το ωραίος, όταν ασχολείσαι με αυτό το επάγγελμα, είναι ένα διαβατήριο! Από και πέρα υπάρχει η προκατάληψη ότι ο ωραίος πρέπει να αποδείξει περισσότερο τις δυνατότητές του από έναν λιγότερο ωραίο. Έχω χάσει δύο φορές δουλειά θεατρικά από θέμα ύψους. Μου είχαν πει: δεν θέλει η τάδε να παίξει μαζί σου, γιατί είσαι ψηλός, μην πω τώρα ονόματα. Μου το είπαν στα μούτρα!»