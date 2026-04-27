Λευτέρης Πανταζής: «Την περίοδο του κορονοϊού ήρθαμε πιο κοντά με την κόρη μου»

Για την αγαπημένη του κόρη, Κόνι Μεταξά, μίλησε ο Λευτέρης Πανταζής αποκαλύπτοντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» πότε ήρθαν οι δυο τους πολύ κοντά, ενώ παράλληλα εξομολογήθηκε την ιστορία πίσω από το τραγούδι του «Κόρη μου».

«Το παιδί μου ήρθε κοντά μου γύρω στα 18 του. Μετά έφυγε Αμερική για σπουδές. Όταν γύρισε ασχολήθηκε πιο πολύ με αυτό που έμαθε στην Αμερική: θέατρο, κινηματογράφος, σκηνοθεσία, influencer, κάνει διάφορα η κόρη μου. Την περίοδο του κορονοϊού ήρθαμε πολύ κοντά, αγαπηθήκαμε, τσακωθήκαμε, δεν μιλάγαμε, τα ξαναβρίσκαμε, γιατί στο ίδιο σπίτι ήμασταν… Τα παιδιά έμεναν στον 3ο, δικό τους σπίτι κι εγώ στον 1ο, στη γωνίτσα μου. Όλα αυτά δένουν μια σχέση, μια οικογένεια ό,τι και να συμβεί στον δρόμο και είμαστε μία χαρά όλοι. Τα βρήκα με το παιδί, πέρασα μια οικογενειακή θύελλα, η οποία τελείωσε. Υπάρχει γαλήνη και αγάπη».

«Περιγράφω αυτά που έζησα και πέρασα εγώ»

Ο τραγουδιστής μίλησε για το νέο του τραγούδι, «Κόρη μου» που δεν είναι γραμμένο μόνο για το παιδί του, αλλά για ολόκληρη την οικογένεια. «Νομίζω ότι βρήκα το ευαίσθητο σημείο της οικογένειας, γιατί είναι για το παιδί, άλλο αν το έγραψα για την κόρη μου, είναι για τη μάνα, είναι για τον πατέρα, είναι για τη γιαγιά, τον παππού που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, πολλές φορές που εμείς τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, οι μαμάδες στη δουλειά και οι μπαμπάδες στη δουλειά. Είναι για τα παιδιά που δεν έχουν ζήσει τον πατέρα και τη μάνα. Με αυτό το τραγούδι περιγράφω αυτά που έζησα και πέρασα εγώ».