Κόνι Μεταξά: «Αυτό που ένιωθα ως παιδί όταν χώρισαν οι γονείς μου ήταν ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα»

Η Κόνι Μεταξά ήταν παιδάκι όταν ο Λευτέρης Πανταζής και η Ζώζα Μεταξά επέλεξαν να βάλουν ένα τέλος στον γάμο τους. Για εκείνη ήταν πολύ περίεργο που ξαφνικά οι γονείς της δεν έμεναν στο ίδιο σπίτι και όλο αυτό ήταν κάτι που -όπως παραδέχτηκε σε συνέντευξή της στο OK!- δεν της ήταν εύκολο να το διαχειριστεί…

Πόσων χρόνων ήσουν όταν χώρισαν οι γονείς σου;

«Ήμουν πολύ μικρή, τριών ετών».

Μεγαλώνοντας πώς κατάφερες να διαχειριστείς το διαζύγιό τους;

«Δεν νομίζω ότι αυτό το διαχειρίζεται ποτέ καλά κανένα παιδί χωρισμένων γονιών. Είναι για πάντα δύσκολο. Όχι επειδή θέλεις να είναι μαζί οι γονείς σου, αλλά επειδή τελικά δημιουργούνται δύο οικογένειες κι εσύ βρίσκεσαι συνέχεια στη μέση».

Η ψυχοθεραπεία

Η Κόνι πέρασε μεγάλο διάστημα της ζωής της νιώθει πως εκείνη ευθυνόταν που οι γονείς της χώρισαν. «Αν είσαι μοναχοπαίδι, πιστεύεις ότι φταις εσύ για το διαζύγιο των γονιών σου! Τουλάχιστον αυτή ήταν η δική μου αίσθηση. Έχω θυμώσει και με τους δύο κατά καιρούς, αλλά αυτό που ένιωθα ως παιδί όταν χώρισαν, ήταν ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα! Το ένιωθα υποσυνείδητα, αργότερα, μεγαλώνοντας, το έφερα στο συνειδητό με ψυχοθεραπεία.

Εξακολουθείς να κάνεις ψυχοθεραπεία;

«Όχι πλέον. Δεν έκανα πολλά χρόνια».