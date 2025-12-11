Δέσποινα Καμπούρη: Το Q & A και οι άβολες ερωτήσεις «Δεν είμαι ευτυχισμένη, αλλά θα γίνω»

Ένα μήνα μετά την ανακοίνωσή της ότι χωρίζει με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη, η Δέσποινα Καμπούρη έκανε ένα Q & A στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram και απάντησε σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων, πολλές από τις οποίες αφορούσαν το διαζύγιο, το πώς το αντιμετωπίζουν οι κόρες της, αλλά και την ψυχολογική της κατάσταση.

''Είσαι ευτυχισμένη;'' ρώτησε κάποιος την δημοσιογράφο και εκείνη με αφοπλιστική ειλικρίνεια απάντησε λακωνικά: «αυτή τη στιγμή όχι, αλλά θα γίνω».

Follower ρωτησε την Δέσποινα Καμπούρη πώς αντιμετωπίζουν οι κόρες της τον χωρισμό και εξήγησε: «Με υποδειγματική ωριμότητα, ενσυναίσθηση και αποδοχή. Τα κορίτσια με συγκινούν καθημερινά. Ήταν, είναι και θα είναι το μεγαλύτερό μου κίνητρο για να γίνομαι καλύτερη και να είμαι πάντα δυνατή».

Η δημοσιογράφος απάντησε και στην ερώτηση: «Χωρίς να θέλω να απαντήσεις ειδικά, γιατί όλοι πια χωρίζουν; Πιστεύεις πια στο “για πάντα”;»

«Ναι, πιστεύω στο "για πάντα". Και όχι, δεν χωρίζουν όλοι. Χωρίζουν όσοι δεν αντέχουν το μαζί. Κανένας δεν πρέπει να καταπιέζεται ή να ζει δυστυχισμένος απλά για να ικανοποιεί τους άλλους. Η ζωή είναι μικρή. Και πρέπει να είμαστε γενναίοι. Σε όλα» εξομολογήθηκε.

''Πώς νιώθεις αυτό το διάστημα;'' ήταν ακόμα μια ερώτηση. «Περίεργα. Σαν να ξεκινάω από την αρχή. Για κάποιον σαν εμένα, που αγαπάει τις ρουτίνες του και ζει με κουτάκια, αυτή είναι μια περίοδος πλήρους αποσταθεροποίησης. Όλα είναι καινούργια και πρωτόγνωρα. Ε κι αυτό πάντα είναι λίγο δύσκολο».