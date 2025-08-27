Κόνι Μεταξά: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος... Δεν έκανα τα πάντα»

Συνέντευξη στο περιοδικό OK! έδωσε η Κόνι Μεταξά και μίλησε για τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση και για την προσωπική της ζωή που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας. «Όταν είσαι γνωστός πάντα υπάρχει ενδιαφέρον για την προσωπική σου ζωή» τόνισε η τραγουδίστρια και απαντώντας στην διαπίστωση του δημοσιογράφου ότι μοιράστηκε αρκετά για το τέλος του γάμου της είπε: «Έχω μοιραστεί πάρα πολύ λίγα. Οπότε είμαι ΟΚ με αυτό. Έχει τραβήξει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα κι έχουμε προχωρήσει και οι δυο τις ζωές μας. Κάνω τόσα ωραία επαγγελματικά πράγματα, συμβαίνουν τόσο πολλά στη ζωή μου, δεν θέλω πάλι να το συζητάω. Έχει περάσει τόσος καιρός.»

Αν την ενόχλησε που οι γονείς της κλήθηκαν να μιλήσουν για το διαζύγιό της; «Όχι, δεν με ενοχλεί τίποτα πια. Όλο αυτό είναι πολύ πίσω μου.»

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια στην ερώτηση αν έκανε τα πάντα για να κρατήσει ο γάμος της παραδέχθηκε: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος. Δεν έκανα τα πάντα. Εγώ ήμουν αυτή που έφυγε από τον γάμο.»

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε επίσης παραδεχθεί ότι την ενοχλεί που ο Μάριος Καπότσης έχει σχέσεις με την οικογένειά της. «Με ενοχλεί γιατί δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος να φύγει όλο αυτό το σύννεφο από πάνω μας. Ναι, έχουμε καλές σχέσεις, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν πιο σεβαστό προς όλους να πάρει ο καθένας λίγο την απόστασή του και μετά ας κάνουν όλοι ό,τι θέλουν» είχε δηλώσει.