Λευτέρης Πανταζής: «Δεν θα μου πει η Κόνι αν θα κάνω παρέα με τον Μάριο Καπότση»

Ο Λευτέρης Πανταζής δέθηκε με τον Μάριο Καπότση όλα αυτά τα χρόνια που έμεναν κάτω από την ίδια στέγη και τώρα που η Κόνι Μεταξά δεν τον θέλει πια στη ζωή της, δεν μπορεί να του επιβάλει να κάνει το ίδιο! Αυτά είπε μεταξύ άλλων στην κουβέντα του με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Θα πω ότι η Κόνι είναι μικρή ακόμα, δεν ξέρει. Εγώ κάνω χρόνια παρέα με σένα, επειδή δεν θέλει η κόρη μου ξαφνικά εσένα για κάποιον λόγο, εγώ πρέπει να κόψω τους δεσμούς μου μαζί σου; Πώς θα το δικαιολογήσω; Πόσω μάλλον αν έχουμε και κάποιες δουλειές μαζί.

«Έχουμε δεθεί και σαν φίλοι»

Κάνω διάφορα πράγματα στη ζωή μου γενικά και σαν επιχειρηματίας. Με έναν άνθρωπο που ζούσαμε στο ίδιο σπίτι 6 χρόνια, έχουμε δεθεί και σαν φίλοι πάνω από όλα. Ξαφνικά εσύ θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό. Εγώ μαζί σου είμαι, το παιδί μου είσαι, θέλω να είσαι καλά με την υγεία σου πάνω από όλα και να έχεις τύχη και εγώ μαζί σου θα είμαι. Δεν μπορείς όμως να μου απαγορεύσεις να κάνω παρέα με τους φίλους και συνεργάτες μου επειδή έτσι θέλεις. Δεν είναι σωστό νομίζω.

Μακάρι ο Μάριος να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Δεν ρωτάω εγώ για τα προσωπικά του. Θέλω οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι και υπεύθυνοι γι αυτό που επιλέγουν. Επίσης δεν είδα τι έχει πει η Κόνι, μου είπαν ότι έχει παράπονο. Όταν βρεθούμε και αν μου κάνει το παράπονό της θα της εξηγήσω».