Λευτέρης Πανταζής: «Εγώ είμαι μια ζωή ερωτευμένος»

Ο Λευτέρης Πανταζής βρίσκεται φέτος το καλοκαίρι πότε εδώ και πότε εκεί, αφού εμφανίζεται σε συναυλίες σε όλη τη χώρα και έχει κάνει το αεροδρόμιο το δεύτερό του σπίτι. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος τον πέτυχε η κάμερα της εκπομπής "Καλοκαιρινό ραντεβού" και φυσικά η κουβέντα δεν θα μπορούσε να αφήσει απέξω τον έρωτα! «Καλό καλοκαίρι σε όλους! Εύχομαι να δείτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ακόμη και μόνος να είσαι, αν δεν έχεις αγαπημένο πρόσωπο, πας ένα ταξιδάκι, "ψαρεύεις", άμα είσαι καλός ψαράς! Εγώ είμαι μια ζωή ερωτευμένος».

Νέο τραγούδι

"Ωχ, ωχ το μυαλό μου το ’χεις πάρει, ωχ ωχ και το ψάχνω στο φεγγάρι, ωχ ωχ από έρωτα θα πάω" είναι το καινούριο τραγούδι του Πανταζή και όπως λέει ο ίδιος… γίνεται χαμός! «Το καλοκαίρι κάνουμε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Τώρα γίνονται ζυμώσεις για τον χειμώνα, αλλά έχω κουραστεί και πάρα πολύ. Τραγουδάω τρία χρόνια χωρίς διάλειμμα. Η δουλειά είναι ζωή κι επειδή και η ζωή είναι γυναίκα, προσπαθώ να τα ’χω καλά μαζί της».

Η τηλεόραση

Ενώ οι περισσότεροι γνωστοί τραγουδιστές έχουν κάνει τουλάχιστον ένα πέρασμα από την τηλεόραση είτε συμμετέχοντας στην κριτική επιτροπή κάποιου τάλεντ σόου, ή σε κάποιο πάνελ, ο ΛΕΠΑ -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- αντιστέκεται, όχι όμως πως δεν θα σκεφτόταν να περάσει μπροστά από την κάμερα, μάλλον σαν παρουσιαστής ενός τηλεπαιχνιδιού. «Αν είναι κάτι το οποίο με ευχαριστεί, θα έλεγα "ναι" μάλλον. Μου αρέσει το "Deal" και ο "Εκατομμυριούχος" είναι πολύ δυνατό παιχνίδι, είναι και φίλος μου ο Γρηγόρης και σκίζει, πάει πολύ καλά».