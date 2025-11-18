Κόνι Μεταξά για Λευτέρη Πανταζή: «Ο πατέρας μου δεν με πιέζει για το πότε θα δει εγγονάκι»

Η Κόνι Μεταξά και ο Λευτέρης Πανταζής μίλησαν στην κάμερα του «Breakfast@Star» με τη νεαρή τραγουδίστρια να παραδέχεται πως ο μπαμπάς της δεν την πιέζει να κάνει ένα παιδί για να τον κάνει κι εκείνον παππού. «Ο πατέρας μου δεν με πιέζει για το πότε θα δει εγγονάκι. Με ξέρει καλύτερα από αυτό. Γνωρίζουμε τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας και τους μιλάμε ανάλογα με τον χαρακτήρα τους».

Το κεφάλαιο Eurovision

Η Κόνι ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να συμμετάσχει κάποια στιγμή στη Eurovision, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας. «Το θέμα είναι να βρεις ένα τραγούδι που θα σου ταιριάζει, θα σου αρέσει και να μπορείς να το υποστηρίξεις, όχι απλά να πας Eurovision για να γίνεις διάσημος. Δεν το προσπάθησα φέτος, εγώ δεν γράφω τραγούδια», πρόσθεσε.

Η στήριξη του μπαμπά

Ο Λευτέρης Πανταζής ως υπερήφανος πατέρας δεν θα μπορούσε να μην στηρίξει το παιδί του σε ό,τι έχει βάλει στο μυαλό του, αλλά και να εκφράσει και ένα μικρό παράπονο. «Η Κόνι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και σόου και τον τελευταίο ενάμιση χρόνο κάνει πολύ καλό λαϊκό - ποπ πρόγραμμα. Δεν δείχνει να ακούει τις συμβουλές μου, αλλά στο τέλος τις κάνει έργο κι είμαι ευχαριστημένος».