Κατέρρευσε από υπερκόπωση ο Λευτέρης Πανταζής: «Δεν είμαστε... σούπερμαν, πρέπει να ξεκουραζόμαστε»

Το βράδυ της Παρασκευής ο Λευτέρης Πανταζής ένιωσε μια αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί του επέβαλαν να ξεκουραστεί για μερικά 24ωρα.



Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Weekend Live» και αποκάλυψε ότι κατέρρευσε σωματικά.



«Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα δεκαπέντε μέρες να κοιμηθώ, τραγουδώ σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και το μεγάλο εορταστικό της Πρωτοχρονιάς με την Άντζελα Δημητρίου στο Open, ήμουν δεκαέξι μισή ώρες όρθιος. Από υπερκόπωση έπεσα», ανέφερε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.



«Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που παίρνω. Αλλά το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις. Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα», σημείωσε προσθέτοντας ότι θα μείνει μέσα για εξετάσεις και ως την Τρίτη θα μείνει στο σπίτι του για ξεκούραση, όπως του συνέστησαν οι γιατροί.