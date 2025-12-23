Λευτέρης Πανταζής: Εξιτήριο μετά την υπερκόπωση

Τέλος καλό, όλα καλά. Ο Λευτέρης Πανταζής πέρασε μερικές ημέρες στο νοσοκομείο μετά από ένα λιποθυμικό επεισόδιο που είχε και τη διάγνωση για υπερκόπωση και πλέον ξεκουράζεται στο σπίτι του στη Βουλιαγμένη.

Ο τραγουδιστής μίλησε στο “Πρωινό” για την περιπέτεια που είχε με την υγεία του και για το γεγονός πως η κόρη του, Κόνι Μεταξά δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του. «Υπερκόπωση. Έπεσα κάτω, δεν μπορούσα να περπατήσω. Σαν μία λιποθυμία ήταν. Ήμουν μέσα στο νοσοκομείο, κοιμήθηκα, το ευχαριστήθηκα, ξεκουράστηκα. Έκλεισα τα τηλέφωνα, δεν άκουγα κανέναν, δεν με έπαιρνε κανείς, ήταν μόνο η κόρη μου δίπλα μου και αυτό μου φτάνει».

«Η υγεία δεν αγοράζεται»

Ο Πανταζής έμεινε στο νοσοκομείο 4 ημέρες και οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να ψάξουν εξονυχιστικά τον λόγο της λιποθυμίας του, ώστε να αποκλείσουν παν ενδεχόμενο. «Οι γιατροί μου είπαν να χαλάω και κανένα χατίρι και να κοιτάξω λίγο την υγεία μου, γιατί το στρες, η κούραση, η δουλειά -και επειδή εγώ θέλω να τα κάνω όλα τέλεια, “δεν χρειάζεται τόσο πολύ” μου είπαν- δεν κάνει καλό.

Μου είπαν επίσης να κάνω τη διατροφή μου κανονικά, να περπατάω λιγάκι και να ξεκουράζομαι και να κοιμάμαι. Εγώ είχα να κοιμηθώ 15 μέρες. Κοιμόμουν 2-3 ώρες την ημέρα. Δουλεύουμε τόσο πολύ, δεν θέλουμε να χαλάμε χατίρια και ξεχνάμε λίγο εμάς. Δυστυχώς η υγεία δεν αγοράζεται. Πρέπει να την προσέχουμε για να την έχουμε».