Λευτέρης Πανταζής - Άντζελα Δημητρίου: Ξανά μαζί στην πίστα μετά από 15 χρόνια

Ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου, δύο μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική και παραμένουν στην πρώτη γραμμή, βρίσκονται πυρετωδώς σε πρόβες λίγο πριν τη νέα μεγάλη τους συνάντηση επί σκηνής, στην «Αθηναία», που ξεκινά αυτή την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Με φόρα

Με απίστευτη διάθεση και μεγάλη ανυπομονησία να συναντηθούν με το κοινό τους οι δύο καλλιτέχνες έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που θα συζητηθεί και θα παρασύρει σε μονοπάτια και αναμνήσεις που λατρεύουμε.

Κάθε τους σύμπραξη, από το 1982 οπότε και συνεργάστηκαν πρώτη φορά, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη νυχτερινή ζωή. Τώρα, 15 χρόνια μετά την τελευταία τους συνεργασία, έρχονται να μας «μαγέψουν» ξανά.

Μια μεγάλη παρέα

Ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου, δύο καλλιτέχνες με σχεδόν μισό αιώνα μουσικής πορείας κι αμέτρητα άκρως επιτυχημένα και διαχρονικά τραγούδια, θα χαρίσουν ξανά αληθινή κι ανόθευτη διασκέδαση με τον μοναδικό τους τρόπο.

Από την Τέταρτη 5 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη (ώρα έναρξης 23.00) και Σάββατο, η αίγλη και το κέφι έρχονται στην πλήρως ανακαινισμένη «Αθηναία».

Στην παρέα τους θα βρίσκονται οι: Έλενα Τσαγκρινού, Άρις Πετράκης, Θάνος Λάμπρου και Μαρία Πασαλίδου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος υπογράφουν οι: Γιώργος Μαραγκός και Γιάννης Κυφωνίδης.