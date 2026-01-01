Άντζελα Δημητρίου: Για ποιον γράφτηκε το τραγούδι «Ποια θυσία»

Η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής ήταν οι παρουσιαστές του Πρωτοχρονιάτικου σόου του OPEN, ενός μουσικού προγράμματος με το οποίο το κανάλι υποδέχτηκε το 2026. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς η λαίδη του ελληνικού τραγουδιού αισθάνθηκε την ανάγκη να μοιραστεί με τον κόσμο την αληθινή ιστορία που κρύβεται πίσω από τη μεγάλη της επιτυχία “Ποια θυσία” και ομολογουμένως ήταν πολύ συγκινητική.

«Όλοι πιστεύουν ότι είναι ένα τραγούδι για αγάπη, για γυναίκα ή άνδρα, καψούρα κοινώς. Θέλω, λοιπόν, να σας πω μια πολύ μικρή ιστορία, χωρίς να σας κουράσω, απλά γιατί είναι κομμάτι μέσα από τη ζωή μου και πρέπει να το μάθετε».

«Αυτή είναι η αλήθεια»

«Το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο για το πρώτο παιδί που έφερα στον κόσμο, για τον γιο μου. Το οποίο παιδί μου το πήραν κι εγώ είχα πέσει στα πατώματα! Ήμουν πολύ στεναχωρημένη. Κάποια στιγμή έπρεπε να μάθω τι κάνει αυτό το παιδί, που είναι…

Στις έξι το πρωί γράψαμε αυτό το τραγούδι, το “Ποια θυσία”, που λέει το εξής: “Και θέλω να ’ρθω να σ’ αρπάξω από την άλλη, να τη ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα, με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για εσένα”. Αυτή είναι η αλήθεια».