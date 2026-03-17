Άντζελα Δημητρίου: «Δεν πιστεύω στον έρωτα γιατί με πρόδωσε -Λίγοι με πλησίασαν για την Αγγελική»

Για τα παιδικά της χρόνια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τον γιο της και τους έρωτες της ζωής της μίλησε η Άντζελα Δημητρίου που ήταν καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή «Make Up Stories».

«Είχα ένα μικρό ατύχημα και έπρεπε να φέρω στον κόσμο ένα μικρό παιδί, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο για εμένα... ένα παιδί που δεν το μεγάλωσα εγώ, μεγάλωσε αλλού. Όταν ένα παιδί έχει αυτούς τους γονείς και νομίζει ότι είναι οι πραγματικοί του, είναι πολύ δύσκολο να του πεις «Εγώ είμαι η μάνα σου». Το παιδί αυτό χάνει την γη κάτω από τα πόδια του. Εγώ συνέχισα την καριέρα μου... Τώρα ο γιος μου έχει παντρευτεί, έκανε την οικογένειά του και ζει στη Γερμανία. Είναι μια χαρά. Τα έχουμε βρει, είναι όλα τέλεια» είπε για την πρώτη της εγκυμοσύνη.

Τα παιδικά της χρόνια δεν τα θυμάται ανέμελα: «Δούλεψα πολύ σκληρά, έβγαλα μόνο το Δημοτικό και το λέω επειδή λένε συχνά «δεν μιλάει καλά η Άντζελα». Ενώ πέρασα στο Γυμνάσιο, δεν μπορούσα να πάω σε νυχτερινό, διότι έπρεπε να δουλέψω και να βοηθήσω τη μητέρα μου. Δούλεψα στο εργοστάσιο του Μούγερ, 13 χρονών κοριτσάκι...» εξήγησε.

Ανέφερε όμως και το παράπανό της από τους δημοσιογράφους. «Οι δημοσιογράφοι δεν κοιτάνε τον καλλιτέχνη, κοιτάνε τον άνθρωπο και πατάνε τον καλλιτέχνη. Κοιτάξαν να βγάλουν προς τα έξω τι έλεγε ο πατέρας μου ή ό,τι προσωπικό μου και δεν προστάτευσαν τον καλλιτέχνη που αγαπά ο κόσμος. Που έχει παλέψει για να κάνει αυτό το όνομα, ο δρόμος της δεν ήταν στρωμένος με λουλούδια, αλλά με αγκάθια που όπου πατούσε πόναγε και μάτωνε. Και με αγάπησαν και με εκμεταλλεύτηκαν οι δημοσιογράφοι. Ένιωσα «αχ ας την βγάζουμε από το ένα κανάλι στο άλλο και να παίρνουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε, τώρα που έχει επιτυχία. Έτσι κάνουν και οι έρωτες».

Μιλώντας για τον έρωτα στη ζωή της αποκάλυψε: «Είμαι οκτώ χρόνια μόνη μου. Είμαι χορτασμένη, δεν θέλω κανένα φλερτ, δεν θέλω τίποτα. Κουράστηκα. Δεν πιστεύω πλέον στον έρωτα που έχω τραγουδήσει. Λίγοι με πλησιάσαν για την Αγγελική, οι περισσότεροι με πλησίασαν ως Άντζελα Δημητρίου. Με πρόδωσε ο έρωτας, με ταλαιπώρησε και το φινάλε ήταν ένα τίποτα. Ο έρωτάς μου τώρα είναι η εγγόνα μου, η δουλειά μου, οι φίλοι μου και τα τραγούδια μου».