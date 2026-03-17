Μίνα Ορφανού: «Και να ήθελα να επιστρέψω στην τηλεόραση, με τόση κακοποίηση που ακούω, φοβάμαι»

Η Μίνα Ορφανού μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για τις επαγγελματικές της δραστηριότητες στην Κάλυμνο, όπου φτιάχνει μια γκαλερί και αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα επέστρεφε στην τηλεόραση. «Και να ήθελα να επιστρέψω στην τηλεόραση, με τόση κακοποίηση που ακούω εκεί μέσα, φοβάμαι κι εγώ μην κακοποιηθώ. Είμαι πολύ καλύτερα να είμαι εκτός χώρου. Και είναι και επιλογή μου.

Δεν είναι εύκολο μία κοπέλα διαφορετικού τύπου να έχει συνέχεια ρόλους εκεί μέσα. Εγώ δεν θεωρώ ανοιχτόμυαλο τον χώρο. Δεν θέλω να μπλέκω μέσα σε αυτό τον χώρο. Δεν έχω καλές εμπειρίες. Δεν μου πρόσφερε και κάτι αυτή η δουλειά στο κάτω - κάτω της γραφής σε εμένα».

«Δεν θα ξανάκανα βιντεοκλίπ»

Η ηθοποιός μίλησε και για την εμπειρία που είχε από τη συμμετοχή της σε βιντεοκλίπ της Ελένης Φουρέιρα για το τραγούδι «Πιο έρωτας πεθαίνεις», μια εμπειρία που δεν ήταν ακριβώς όπως την περίμενε. «Θυμάμαι ότι ήταν τέσσερις ώρες γύρισμα μου, έτσι μου είχαν πει. Είχε πάει πέντε το απόγευμα, είχα κανονίσει μετά να πάω να κάνω τα δικά μου και τελικά έφυγα από κει την άλλη μέρα το ξημέρωμα! Δεν θα ξανάκανα βιντεοκλίπ».