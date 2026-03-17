Μαίρη Βυτινάρος: «Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου να επέμβω στο πρόσωπό μου, δεν θέλω να παραμορφωθώ»

Μπορεί να μεγάλωσε στην Αυστραλία, η Μαίρη Βυτινάρος όμως λατρεύει την Ελλάδα και δεν σκοπεύει να φύγει από τη χώρα μας! «Θέλω να μείνω εδώ. Δεν περιμένω κάτι. Νιώθω ότι έχω μια ζωή με πολλή αγάπη, μεγάλη οικογένεια -έστω και μακριά-, φίλους και πολλή χαρά. Θα συνεχίσω στην τηλεόραση, ετοιμάζω και ένα ωραίο project και γενικά είμαι σε ωραία φάση», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ.

Συμβουλές ομορφιάς

«Γυμνάζομαι, παίζω τένις, κάνω pilates, προσέχω τη διατροφή μου και τις ώρες που κοιμάμαι. Δεν έχω κάνει τίποτα στο πρόσωπό μου, μόνο λέιζερ και ενυδατώσεις στον δερματολόγο μου. Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου να επέμβω στο πρόσωπό μου. Φοβάμαι και δεν θέλω να παραμορφωθώ.

Ο έρωτας

«Δεν με φλερτάρουν στην Ελλάδα, νομίζω φοβούνται λίγο περισσότερο εδώ. Στην Αμερική με φλέρταραν πιο πολύ. Μέχρι στιγμής δεν έχω ερωτευτεί Έλληνα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις».