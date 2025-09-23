Μαίρη Βυτινάρος: Η δίμετρη καλλονή «έριξε χυλόπιτα» - «Δεν βγήκαμε γιατί ήταν πολύ κοντός»

Η Μαίρη Βυτινάρος έχει μιλήσει αρκετές φορές για τις σχέσεις με το άλλο φύλο και το φλερτ. Αυτή την φορά, αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» ότι δέχθηκε ένα φλερτ αλλά δεν ευδοκίμησε, γιατί όπως εξομολογήθηκε ο παρτενέρ ήταν πολύ κοντός. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το μοντέλο έχει ύψος 1.85!

«Όλο αυτό το διάστημα που είμαι στην Ελλάδα, έχω βγει ραντεβού, έχω γνωρίσει διάφορα αγόρια, αλλά δεν έχει έρθει κάποιος που να τον θέλω δίπλα μου και να με στηρίζει. Στον δρόμο με φλερτάρουν. Πρόσφατα ένας άντρας μου ζήτησε το τηλέφωνό μου ενώ ήμουν μέσα στο αμάξι μου. Ήρθε δίπλα μου με μια μηχανή και μου ζήτησε να κατεβάσω το παράθυρό μου. Μου άρεσε γιατί είχε πολύ θάρρος. Του έδωσα τον αριθμό μου, αλλά δεν βγήκαμε γιατί ήταν πολύ κοντός».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει για το συγκεκριμένο θέμα: «Μερικές φορές με φλερτάρουν οι άνδρες εδώ στην Ελλάδα και άλλες όχι. Ήμουν έξω μια μέρα και δεν με φλέρταρε κανείς. Νομίζω ότι οι άντρες φοβούνται επειδή είμαι πάρα πολύ ψηλή. Οι περισσότεροι άντρες είναι πιο κοντοί από μένα. Ένας σύντροφός μου, μου είχε ζητήσει να μη φοράω τακούνια. Χωρίσαμε τελικά, αλλά όχι γι’ αυτόν το λόγο».