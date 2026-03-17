Μπάμπης Λαζαρίδης: «Με ενοχλεί η ταμπέλα ο γιος της Ηλιάδη»

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, είναι ένα νέο αγόρι με σχέδια για το μέλλον και όρεξη να τα πραγματοποιήσει. Ο νεαρός μοιράστηκε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, αλλά και το μόντελινγκ, τις συμβουλές που του δίνει η μητέρα του, ενώ αποκάλυψε και το εάν ένιωσε ποτέ να του λείπει το πατρικό πρότυπο.

«Επειδή παίζω ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή, τραυματίστηκα τον Σεπτέμβριο, έπαθα ρήξη χιαστού και ήμουν 1,5 μήνα στο κρεβάτι και σκεφτόμουν τι άλλο μπορώ να κάνω. Επειδή πίστευα ότι έχω τα χαρακτηριστικά για να κάνω μόντελινγκ, το δοκίμασα αφού έγινε καλά το πόδι μου. πήγα σε ένα πρακτορείο και άρχισα να δουλεύω. Το βλέπω επαγγελματικά, αλλά θα ήθελα να κάνω και κάτι ακόμα παράλληλα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ζήσει κάποιος από το μόντελινγκ. Παράλληλα σπουδάζω και διοίκηση επιχειρήσεων για να έχω μία επιχείρηση στο μέλλον. Όταν είπα στη μαμά μου για το μόντελινγκ, νόμιζε ότι την κοροϊδεύω».

«Ζητάω συμβουλές από τη μαμά μου»

«Δεν θα ήθελα να με ξέρουν σαν γιο της Ηλιάδη, θα ήθελα να με ξέρουν με το δικό μου όνομα και προσπαθώ γι’ αυτό! Χαίρομαι που η μητέρα μου είναι τόσο επιτυχημένη και ταλαντούχα. Θαυμάζω περισσότερο σε εκείνη ότι μεγαλώνει δύο παιδιά μόνη της. Μερικές φορές τσακωνόμαστε για ηλίθιους λόγους, αν δεν πάω στη σχολή μπορεί να μου πει 2-3 κουβέντες. Επίσης τσακωνόμαστε και για τον μικρό μου αδερφό επειδή της λέω πως δεν κάνει καλό να παίζει τόσα ηλεκτρονικά.

Με τη μαμά μου είμαστε φίλοι, αλλά δεν συζητάμε τα πάντα, συζητάμε τα περισσότερα όμως. Πλέον της ζητάω συμβουλές για τα προσωπικά μου. Δίνει καλές συμβουλές, έχει εμπειρία σε όλα. Είμαι κι εγώ όμως αυστηρός κριτής της. Θέλω πια να κάνει καλά πράγματα».

«Έχω μάθει να ζω με αυτό»

«Δεν μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Μεγάλωσα με τη γιαγιά, τον παππού, τον θείο και τη μητέρα μου και με έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ σωστά. Έχω ψάξει πράγματα για τον πατέρα μου, αλλά μου τα έχει πει ήδη όλα η μητέρα μου και έχω μάθει να ζω με αυτό».