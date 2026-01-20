Αγγελική Ηλιάδη: «Άλλαξα τηλέφωνο γιατί ένας εμμονικός θαυμαστής μου έστελνε ερωτικά μηνύματα»

Για την πίστη της στον Θεό, τον ανταγωνισμό που βίωσε από συναδέλφους της κατά την διάρκεια της πορείας της, αλλά και για τους εμμονικούς θαυμαστές μίλησε η Αγγελική Ηλιάδη, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Έτυχε ένας εμμονικός θαυμαστής να βρει το τηλέφωνό μου και να στέλνει μηνύματα ερωτικού τύπου. Αναγκάστηκα να αλλάξω τηλέφωνο, το πιο εύκολο» είπε αρχικά.

Μιλώντας για τις συνεργασίες της είπε: «Όρια βάζω, αλλά γενικά σαν άνθρωπος πια θέλω να είμαι και λίγο ευέλικτη, να μην είμαι απόλυτη. Περισσότερο όσον αφορά στη ζωή μου θα έλεγα ότι ήμουν απόλυτη. Όσον αφορά στις συνεργασίες μου, τις 9 από τις 10 φορές, όλες οι συνεργασίες μου ήταν πολύ καλές. Και στα χρόνια, μέσα στην πορεία μου, συνέβη πάρα πολλές φορές και να μου βάλουν εμπόδια και τρικλοποδιές, αλλά μην ξεχνάς ότι είχα και τη γιαγιά μου, η οποία με συμβούλευε πάντα και σαν να με είχε προετοιμάσει για το πού πάω.

Έτυχε όμως να βιώσω ανταγωνισμό και κόμπλεξ - να το πω πολύ λαϊκά - από άντρες συναδέλφους. Να μην κατηγορούμε τη νύχτα για τα πάντα, όλα έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους. Υπήρξαν φορές που σκέφτηκα να σταματήσω. Είχα απογοητευτεί από ανθρώπους και συνεργάτες. Το καλό είναι ότι το ξεπέρασα και επανήλθα».



Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε και για την πίστη της στον Θεό: «Εγώ σε όλη μου τη ζωή έχω τον Θεό δίπλα μου. Πάντα θα πάρω δύναμη από τον Θεό και από τα παιδιά μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίστη, δεν έχει τίποτα, είναι άδειος».

