Αγγελική Ηλιάδη: «Με έχουν ζηλέψει άρρωστα, άσχημα και κακοποιητικά  - Δεν θέλω να το ξαναζήσω»

Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε στην κάμερα του “Happy day” για την κακοποιητική σχέση την οποία βίωσε, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που πέρασε μετά από έναν χωρισμό της, τότε που έπαθε διαταραχή πανικού και χρειάστηκε να πάρει φάρμακα για τρεις μήνες, ώστε να μπορέσει να το ξεπεράσει… «Με έχουν ζηλέψει άρρωστα, άσχημα και κακοποιητικά και δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό».

«Έπαθα διαταραχή πανικού»

«Το χειρότερο που μου συνέβη, γιατί πραγματικά είναι κάτι πολύ άσχημο, είναι όταν έπαθα διαταραχή πανικού! Λόγω του χωρισμού μου τότε, δηλαδή, ήμουν πολύ πιεσμένη ψυχολογικά και στενοχωρημένη και δεν έπαθα κρίσεις πανικού, έπαθα κάτι πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο άσχημο, διαταραχή πανικού. Όπου τότε βεβαίως αντιμετωπίστηκε αυτό με φαρμακευτική αγωγή. Στους τρεις μήνες βέβαια ήμουν πάρα πολύ καλά και σταμάτησα και τα φάρμακα και τα πάντα. Είναι κάτι πολύ άσχημο, αλλά, δόξα τω Θεώ, αντιμετωπίζεται και αυτό».

«Δεν συμβαίνουν τα χειρότερα στη νύχτα»

Η τραγουδίστρια κλήθηκε να σχολιάσει και το νέο MeToo που ενδέχεται να ξεσπάσει στον χώρο του τραγουδιού αυτή τη φορά. «Τέτοια γεγονότα δυστυχώς συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι στο μυαλό. Το θέμα είναι να προστατευόμαστε όσο περισσότερο μπορούμε, να μιλάμε για τέτοια θέματα ανοιχτά. Δεν είναι ότι στη νύχτα συμβαίνουν τα χειρότερα πράγματα».