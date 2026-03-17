Λίτσα Λαζαρίδη για Ηλιάδη: «Ντροπή της, δεν είναι ζωντανός ο αδελφός μου να υπερασπιστεί τον εαυτό του»

Η Λίτσα Λαζαρίδη ξέσπασε στο «Πρωινό» κατά της Αγγελικής Ηλιάδη για τη συνέντευξη που έδωσε στο vidcast Unblock στο οποίο αποκάλυψε ότι ο σύντροφός της, Μπάμπης Λαζαρίδης, την κακοποιούσε λεκτικά και σωματικά.

«Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Μετά από 17 χρόνια, βγαίνει να προσβάλει τη μνήμη του αδερφού μου, που την είχε στα ώπα ώπα. Τα cd της αγόραζε για να μην πέσει το cd, να βγει πρώτη φίρμα, να τα αγοράσει για να πάρει κάτι, τα ρούχα της τα πανάκριβα, πρώτο όνομα, αφισοκόλληση πανάκριβη, να βγει να πει για τον Μπάμπη, που την έφτασε στο σημείο που ήταν.

Μέχρι η Καίτη Γκρέυ το παραδέχτηκε αυτό. Να σταματήσει εκεί. Εάν βγει αυτή η συνέντευξη με αυτές τις κακοήθειες, εγώ θα προβώ σε μήνυση για προσβολή νεκρού. Γιατί δεν είναι ζωντανός ο αδελφός μου να υπερασπιστεί τον εαυτό του κι αυτά είναι ψεύδη. ».

«Έπιασε έναν νεκρό στο στόμα της»

«Αν τη χτυπούσε όταν την πήγαινε από κανάλι σε κανάλι, δεν θα βλέπατε έναν μώλωπα; Δεν ντρέπεται γι’ αυτό που κάνει; Πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Και καταρχήν, όταν τη βλέπαμε, αν ήταν χτυπημένη θα είχε μια μελανιά. Ένας που χτυπάει τη σύντροφό του, θα υπήρχε μια μελανιά. Πότε της το έπαιρνε το παιδί; Μπορούσε να το πάρει η ίδια το παιδί της. Αυτό που είναι σήμερα σε εκείνον το χρωστάει. Και κρίμα να κατηγορεί έτσι τον αδερφό μου και να έχει ένα παιδί από εκείνον και να ακούει αυτά τα πράγματα ο ίδιος ο γιος της. Έπιασε έναν νεκρό στο στόμα της για να ανεβάσουν διαφημιστικά τα κασέ τους».

«Για ποιον λόγο βγαίνεις 17 χρόνια μετά;»

«Η Πόπη (Μαλλιωτάκη) χωρισμένη ήτανε και ακόμα λέει για τον Μπάμπη. Ποτέ δεν βγήκε να προσβάλλει τη μνήμη του με τέτοιες χυδαιότητες. Εγώ ξέρω, όταν έχεις ένα πρόβλημα ή χωρίζεις, ή σηκώνεσαι φεύγεις ή κάπου το εκμυστηρεύεσαι. Δεν μπορείς… Δολοφονήθηκε; Πες τα μετά από έναν χρόνο, μετά από δύο χρόνια, μετά από τρία χρόνια, μετά από τέσσερα χρόνια… Τώρα βγαίνεις 17 χρόνια μετά, για ποιον λόγο; Ντροπή της».