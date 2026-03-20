Λίτσα Λαζαρίδη για Αγγελική Ηλιάδη: «Παίζει το παιχνίδι της στο νεκρό σώμα του αδερφού μου»

Η Λίτσα Λαζαρίδη μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και κατακεραύνωσε την Αγγελική Ηλιάδη λέγοντας πως δεν σεβάστηκε την οικογένειά της και πως χρησιμοποιεί τον νεκρό αδερφό της, Μπάμπη Λαζαρίδη, για να παίξει το παιχνίδι της! «Έβγαλε το όνομα του αδερφού μου για διαφημιστικούς λόγους, για δικούς της σκοπούς. Με αυτά τα ψέματα και τις χυδαιότητες που είπε για να προσβάλλει τη μνήμη του. Εγώ δεν σταματάω.

Αν ήταν να προστατεύσει τις γυναίκες όπως λέει, τον παραλίγο βιαστή της -που ξέρω και ποιος είναι εγώ και ζει στη Θεσσαλονίκη- γιατί δεν τον καταγγέλλει; Γιατί; Γιατί εκεί δεν θα υπάρξει τέτοια διαφήμιση. Δεν θα υπάρξει. Ενώ στο νεκρό σώμα του αδερφού μου, που πουλάει ακόμα και νεκρός παίζει το παιχνίδι της. Αναφέρθηκε στο όνομα του αδερφού μου και είναι νεκρός. Σεβασμός στον νεκρό αδερφό μου».

«Το κάνει εσκεμμένα»

«Στις 26 Δεκεμβρίου ξέθαψα τον αδερφό μου και έθαψα τον πατέρα μου. Ξέρει ότι η μαμά μου έχει εγκεφαλικό. Άρα το κάνει εσκεμμένα, να συνεχίζει να μας πονάει μετά από τόσα χρόνια και να τραυματίζει και τον Βασίλη, τον ανιψιό μου, που τώρα αυτό το παιδί ένιωσε δυνατός. Τέλος! Δεν μπορώ να ταράζουν συνέχεια τη μνήμη του αδερφού μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να προσβάλει τη συνέχεια η μνήμη του, δεν γίνεται αυτό το πράγμα».

Την ίδια στιγμή η Αγγελική Ηλιάδη μέσω του δικηγόρου της εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον όλων όσοι προσπαθούν να τη συκοφαντήσουν…