Φίλος Μπάμπη Λαζαρίδη: «Αυτά που είπε η Αγγελική Ηλιάδη είναι ψευδή και δεν την τιμούν»

Ένας φίλος του Μπάμπη Λαζαρίδη μίλησε στο «Πρωινό» και είπε τη δική του άποψη για όσα αποκάλυψε η Αγγελική Ηλιάδη περί κακοποίησης από τον τότε σύντροφό της χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις της ως ψέματα! «Εγώ γνώριζα τον Μπάμπη Λαζαρίδη από τα παιδικά χρόνια. Ήταν ένα παιδί έντιμο στην Καβάλα. Είχαμε καθημερινή επαφή. Γνώριζα εξαρχής ότι η τελευταία του σχέση ήταν η κυρία Ηλιάδη, για την οποία σύμφωνα με αυτά που μου έλεγε, είχε ρίξει πάρα πολλά λεφτά στην κυρία αυτή για διαφημιστικούς λόγους, ώστε να προωθηθεί και υπήρχε μία σχέση ειλικρινούς αγάπης.

Γιατί όταν έβγαινε η κυρία αυτή και έλεγε στα κανάλια ότι είναι ο άντρας της ζωής μου, από εκεί και πέρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι πραγματικά ήταν ο άντρας της ζωής της.

«Γιατί δεν είπε τότε για την κακοποίηση;»

Με αυτά που άκουσα και διάβασα εξεπλάγην. Από ό,τι ξέρω όμως και από τον συγχωρεμένο και γενικά από την οικογένεια, θέλω να δηλώσω ότι αυτά όλα είναι ψευδή. Ο Μπαμπίνος έκανε τα πάντα για να ανεβάσει τη γυναίκα του ψηλά. Έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να είναι η γυναίκα του σε αυτό το σημείο που βρίσκεται. Τότε γιατί δεν έβγαινε να πει ότι υπήρχε κακοποίηση δηλαδή;

Αυτό που λέμε φόβος κλπ, ίσα - ίσα, απεναντίας, έπρεπε να βγει να πει ότι με απειλεί, με εκβιάζει, ότι δεν υπάρχει σωστή μεταχείριση προς την πλευρά της. Νομίζω ότι αυτά που είπε τώρα δεν την τιμούν. Κακώς μετά από τόσα χρόνια θυμήθηκε να πει αυτά τα πράγματα».