Ηλιάδη για Γκέντσογλου: Βλέπει τον γιο μας όχι όσο θα ήθελε ο μικρός - Επιλογή του να ζει στην Καβάλα

Πρόσωπο των ημερών έχει γίνει η Αγγελική Ηλιάδη ύστερα από την αποκάλυψή της ότι ο πρώην σύζυγός της που έχει φύγει από τη ζωή, Μπάμπης Λαζαρίδης. την κακοποιούσε. Με νέα συνέντευξή της η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην σχέση που έχει ο Σάββας Γκέντσογλου με τον γιο τους.

«Υπάρχουν επαφές, όχι όμως όσο θα έπρεπε, θα ήθελα και θέλει και ο μικρός. Αλλά είναι δική του απόφαση, αν θέλει να βλέπει το παιδί μια-δυο φορές τον χρόνο ή καθημερινά. Ζει στην Καβάλα και ήταν επιλογή του. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι άλλο» ανέφερε στο περιοδικό OK!

Όσο για τον ρόλο που έχει παίξει ο έρωτας στη ζωή της; «Καταστροφικό. Ποτέ δεν πήρα ως γυναίκα αυτά που έδωσα. Θα μου πεις, δίνεις και δεν περιμένεις να πάρεις. Επειδή έκανα τα παιδιά μου, πάντα έβαζα τον εαυτό μου σε δεύτερη μοίρα. Δεν έκανα επιπόλαιες σχέσεις στη ζωή μου. Είχα δύο σοβαρές σχέσεις, από τις οποίες έγινα μητέρα. Όσον αφορά την ολοκληρωμένη εικόνα που είχα για την οικογένεια και αυτά που ήθελα κυρίως για τα παιδιά μου, δεν τα πήρα ποτέ. Δεν θα πω ότι δεν αγαπήθηκα στη ζωή μου, αλλά δεν μου λέει και κάτι αυτό. Οι πράξεις έχουν για μένα μεγαλύτερη σημασία. Τα μεγάλα λόγια δεν μου λένε κάτι».

«Έχω αποφασίσει πλέον ότι και να είμαι με έναν άνθρωπο δεν θα το πω. Στην τελική ποιον ενδιαφέρει αν είμαι ή δεν είμαι με κάποιον; Κανέναν. Αν κάποια στιγμή φάνηκε η προσωπική μου σχέση με έναν άνθρωπο, δεν ήταν κάτι που το «έσπρωξα» ποτέ εγώ στα κανάλια. Απλώς ζούσα ελεύθερα, δεν κρυβόμουν» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.