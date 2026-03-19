Πόπη Μαλλιωτάκη για Λαζαρίδη: «Δεν το ανεχόμουν το ξύλο, δεν θα καθόμουν εγώ να τις τρώω»

Στον απόηχο των σοκαριστικών δηλώσεων της Αγγελικής Ηλιάδη για τη λεκτική και σωματική κακοποίηση που δέχτηκε από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, η σύζυγός του, Πόπη Μαλλιωτάκη (καθώς δεν πήραν ποτέ διαζύγιο), ήταν καλεσμένη στο «Happy day» και μίλησε για τα όσα εκείνη βίωσε στο πλευρό του άντρα της λέγοντας πως είχαν καβγάδες, αλλά σε εκείνη δεν φέρθηκε ποτέ βίαια, γιατί δεν σηκώνει τέτοιες συμπεριφορές!

«Εγώ δεν τάσσομαι υπέρ ποτέ της βίας. Είμαι πολύ κατά. Αν κάποιος στο πλευρό μου σήκωνε το χέρι θα του το έκοβα. Ξύλο δεν θα ανεχόμουν. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν έχω δεχτεί τέτοια συμπεριφορά. Παρόλο που προκαλούσα πολλές φορές. Παρόλο που τσακωνόμασταν πολύ. Δεν τάσσομαι ποτέ υπέρ της βίας, αλλά άμα δεν είσαι και μπροστά δεν μπορείς να πάρεις θέση. Δεν μπορώ να πω: τις έτρωγε ή δεν τις έτρωγε! Όταν γνώρισα τον Μπάμπη ήταν 23 χρόνων παιδάκι και εγώ μικρή κοπέλα. Φτιάξαμε μία πολύ ωραία σχέση. Ήμασταν 12 χρόνια μαζί και κατέληξε σε γάμο. Ένιωσα μόνο προστασία και υποστηρικτικότητα από τον Μπάμπη. Είναι σαν μιλάμε για έναν άλλον άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ υποστηρικτικός και σε εμένα και στο παιδί.

Υπήρχαν καβγάδες. Κάποια στιγμή είχαμε καβγαδίσει στο μαγαζί στη Γερμανία κι εγώ σηκώθηκα και έφυγα. Είχε τον φόβο μου, ότι αν με ζορίσει πολύ θα σηκωθώ να φύγω. Σε εμένα φερόταν διαφορετικά. Του το είχα πει κιόλας, ότι αν ποτέ σηκώσεις χέρι πάνω μου και θα στο κόψω, και όσες φάω τόσες θα φας. Δεν το ανεχόμουν το ξύλο, δεν θα καθόμουν εγώ να τις τρώω. Ήμουν πάντα ανεξάρτητη από μικρή. Και τα πτυχία μου και την καριέρα μου μόνη μου τα έχω κάνει χωρίς βοήθεια».

«Δεν μου αρέσει να λέγονται ψέματα»

«Ποτέ δεν χωρίσαμε, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια. Δεν πήρα ποτέ διαζύγιο, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Λέει ψέματα όταν λέει πως όταν γνωρίστηκαν ήταν χωρισμένος. Ο γιος μας ήταν τεσσάρων χρόνων. Να βγει και να το πει αν ήταν ποτέ ο Μπάμπης χωρισμένος! Μαζί ήμασταν με τον Μπάμπη. Γιατί να λέει τέτοια ψέματα; Εγώ τι ήμουν; Τι ρόλο έπαιζα; Τι έλεγα τότε στις τηλεοράσεις. Από το μυαλό μου το έβγαζα;

Εμένα με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα να βγαίνει να λέει ο κάθε ένας το οτιδήποτε; Ή εγώ και το παιδί πώς νιώθαμε με όλο αυτό που γινόταν; Δεν με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα σαν γυναίκα, σαν άνθρωπος. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Δεν θα ανεχτώ να λέγονται τέτοια ψέματα, ούτε εγώ ούτε το παιδί μου. Όταν δεν ζεις μέσα στο ίδιο σπίτι και όταν πραγματικά δεν είστε μαζί, μπορείς να βγεις να πεις ότι είσαι χωρισμένος. Όταν όμως μένεις μαζί με τον άλλον και μεγαλώνεις ένα 4χρονο παιδί και το μεγαλώνουμε, θα βγεις και θα το πεις αυτό; Ότι δεν είμαστε μαζί. Δεν μου αρέσει να λέγονται ψέματα. Θέλω να βάλω τα πράγματα στη θέση τους».

Η συνάντηση των δύο γυναικών

Η Μαλλιωτάκη αποκάλυψε επίσης το παρασκήνιο μιας συνάντησης που είχε με την Ηλιάδη. «Έχουμε βρεθεί με την Αγγελική, έχουμε μιλήσει, έχω γνωρίσει το παιδί της. Δεν έχουν κάποια σχέση ο γιος μου με τον γιο της. Πήγα και έβγαλα μία ληξιαρχική πράξη για το παιδί της και έτσι γνωρίστηκαν τα αδέρφια. Ανταλλάξανε τηλέφωνα, αλλά δεν υπήρξε περαιτέρω σχέση.

Υπάρχουν δύο παιδιά από πίσω και βγαίνει ένας πατέρας που οι μισοί τον βγάζουν σαν να είναι ένα τέρας. Εμένα μου έχει φερθεί πολύ καλά, ακόμα και μετά τον χωρισμό μας. Δεν μπορώ να ξέρω όμως τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του».