Βασίλης Λαζαρίδης: «Δεν διατηρώ και δεν θέλω να διατηρώ σχέσεις με την οικογένεια του πατέρα μου»

«Με τον πατέρα μου είχα λατρεία! Ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει ο πλανήτης ολόκληρος. Λένε για το πόσο καλός, δοτικός και φιλότιμος άνθρωπος ήταν, πόσο βοηθούσε τον φτωχό κόσμο». Ο Βασίλης Λαζαρίδης μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή BedTime Stories για τον Μπάμπη Λαζαρίδη και τη μητέρα του, Πόπη Μαλλιωτάκη και αποκάλυψε προσωπικές οικογενειακές στιγμές, αλλά και τον λόγο που έχει ξεκόψει από την οικογένεια του πατέρα του.

«Δεν διατηρώ και δεν θέλω να διατηρώ σχέσεις με την οικογένεια του πατέρα μου. Δεν ταιριάζω με αυτούς τους ανθρώπους, νιώθω ότι δεν συμπίπτουμε πουθενά. Δεν ταιριάζουν στην αισθητική μου και στον χαρακτήρα μου. Δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα από όσα πρεσβεύω εγώ στη ζωή μου. Μπορεί να ακούγονται σκληρά αυτά που λέω. Δεν είμαι πληγωμένος, είμαι πολύ συνειδητοποιημένος και τα έχω πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό μου. Θέλω να έχω δίπλα μου ανθρώπους μου με σέβονται, τους σέβομαι, με εκτιμούν και τους εκτιμώ και με αγαπάνε πραγματικά. Δεν θέλω τοξικούς ανθρώπους στη ζωή μου».

«Τους έβαλα στη μαύρη λίστα»

«Όσο ζούσε ο πατέρας μου, ήμουν κι εγώ πιο μικρός, έπαιρναν κάποια τηλέφωνα, υπήρχε μία επικοινωνία. Αφότου πέθανε δεν με έχουν πάρει ποτέ στη ζωή τους τηλέφωνο για να δουν τι κάνω. Μικρότερος, μετά από παρότρυνση της μάνας μου, έπαιρνα εγώ, αλλά τα τηλεφωνήματα δεν ήταν ποτέ ευχάριστα. Μου έλεγαν πιο πολύ γι' αυτούς, δεν τους ενδιέφερε ποτέ να μάθουν τι κάνω εγώ. Συν ότι έβγαιναν στα κανάλια και έβριζαν τη μητέρα μου. Το να λες την αλήθεια δεν είναι κακό, αλλά όταν λες πράγματα που δεν ισχύουν και να προσπαθείς να δημιουργήσεις εντυπώσεις, είναι ανήθικο.

Το τελευταίο τηλεφώνημα που τους έκανα ήταν όταν ήμουν 12 ετών και μετά τους έβαλα στη μαύρη λίστα. Έλεγαν πάλι τα ίδια και αφού έδωσα το τηλέφωνο στη μάνα μου, ακούω τη γιαγιά να λέει: έχω ένα παράπονο από τον Βασίλη, ότι δεν με ρωτάει ποτέ τι κάνει ο πατέρας του όταν με παίρνει τηλέφωνο. Προφανώς, εννοούσε για το μνήμα! Είχαν τελειώσει αυτοί οι άνθρωποι μέσα μου, αλλά εκεί μου έριξαν την χαριστική βολή, εκεί είπα γειά σας».

«Ο πατέρας μου ζήλευε τη μάνα μου»

«Η μητέρα μου με τον πατέρα μου τυπικά δεν χώρισαν ποτέ, δεν πήραν διαζύγιο και δεν μου είπαν και ποτέ ότι χώρισαν. Η μητέρα μου έφυγε, πήρε εμένα και την αδερφή μου και φύγαμε από το σπίτι. Η επιλογή του να χωρίσουν ήταν της μάνας μου. Θα ήθελα ο πατέρας μου να μου εξηγήσει κάποια πράγματα που έγιναν στην οικογένεια. Να μπορούσα να καταλάβω γιατί έκανε κάποιες πράξεις. Κάποια πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν με έχουν στεναχωρήσει. Η μάνα μου έχει ένα φωτοστέφανο, θα μπει σε ένα μαγαζί και θα γυρίσουν να την κοιτάξουν από τους δέκα οι οκτώ. Αυτό όλο έκανε με έναν τρόπο τον πατέρα μου να ζηλεύει».