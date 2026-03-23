Πόπη Μαλλιωτάκη: Βαρύ πένθος για την τραγουδίστρια - Έφυγε από τη ζωή η αδερφή της

Ο Πόπη Μαλλιωτάκη έχασε την αγαπημένη της αδερφή, Σοφία, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών βυθίζοντας την οικογένεια στο πένθος. Η είδηση έγινε γνωστή από τo escapers_travelreality τη σελίδα που έχει στο Instagram η τραγουδίστρια και ο γιος της Βασίλης Λαζαρίδης για την ταξιδιωτική εκπομπή που κάνουν.

Σε story που ανέβηκε εκεί και στη συνέχεια μοιράστηκε και η ίδια η Μαλλιωτάκη, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της απώλειας της πολυαγαπημένης αδερφής της Πόπης Μαλλιωτάκη και θείας του Βασίλη Λαζαρίδη, το προγραμματισμένο επεισόδιο του ταξιδιωτικού ριάλιτι Escapers για αυτή την εβδομάδα δεν θα προβληθεί στο επίσημο κανάλι της εκπομπής στο YouTube. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις μας είναι κοντά στην οικογένεια και τους οικείους της. Η εκπομπή θα επιστρέψει σύντομα με νέα επεισόδια. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη στήριξή σας».

Η κηδεία της Σοφίας Μαλλιωτάκη θα γίνει στις 24 Μαρτίου στην Ιεράπετρα, στην ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας…