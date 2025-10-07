Αγγελική Ηλιάδη: «Έχω βρεθεί και εγώ σε παρόμοια φάση με τον Μαζωνάκη, είναι πολύ ψυχοφθόρο αυτό»

Η Αγγελική Ηλιάδη βρίσκεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση της επαγγελματικής της ζωής, αφού σύντομα ξεκινά τις εμφανίσεις της σε νυχτερινό μαγαζί πλάι στη Θέλξη. ««Ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ανυπομονώ για την έναρξή μας», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» και πρόσθεσε: «Είμαι σε μια φάση που είναι όλα καινούρια. Ετοιμάζουμε ένα νέο τραγούδι, το οποίο θα βγει πολύ σύντομα».

«Τον βλέπω καλά»

Η Ηλιάδη αναφέρθηκε και στην υπόθεση Μαζωνάκη, σε όλα αυτά που για μεγάλο χρονικό διάστημα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν στην προσωπική ζωή του καλλιτέχνη και όσα επακολούθησαν μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον περασμένο Αύγουστο. «Τον γνωρίζω τον Γιώργο προσωπικά, τον αγαπώ πάρα πολύ. Επειδή έχω βρεθεί και εγώ σε τέτοια παρόμοια φάση, να μιλάνε έτσι για προσωπικές καταστάσεις και πράγματα και είναι πολύ ψυχοφθόρο αυτό, θέλω μόνο να βλέπω τον Γιώργο καλά και πρέπει να σου πω ότι τον βλέπω καλά!

Πρωταγωνίστρια σε σειρά

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως της έγινε πρόταση να γίνει η ζωή της γιαγιάς της, Καίτης Γκρέυ, σίριαλ και εκείνη να πρωταγωνιστήσει. «Μακάρι να γίνει. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα μου άρεσε πάρα πολύ. Όσον αφορά την ηθοποιία, είναι κάτι που από μικρή ήθελα να το κάνω και μπορώ να το κάνω».

Η Καίτη Γκρέυ με την εγγονή της, Αγγελική Ηλιάδη / NDP Photo

Τα… UFO

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε δηλώσει πως στο παρελθόν είχε δει… UFO! «Τι είπανε, ότι είμαι τρελή, τρελάθηκε Ηλιάδη; Όντως το είδα, παιδιά. Και θεωρώ ότι δεν είμαι η μόνη στον κόσμο που έχει δει άγνωστο, ιπτάμενο αντικείμενο. Πάρα πολλούς κόσμος έχει δε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήμασταν παιδάκια, παίζαμε εκεί στο δρόμο στη Νέα Σμύρνη και το είχαμε δει αυτό. Τότε ήμουνα πόσο, 14-15. Δεν υπήρχαν δρόμοι και τέτοια πράγματα. Ήταν ένα πράγμα το οποίο πέταγε και πήγαινε από τη μία μεριά στην άλλη του ουρανού με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κάτι τέτοιο θα ήταν, δεν μπορεί. Και στο μεταφυσικό πιστεύω. Και πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια όντα που μπορεί να προέρχονται από αλλού».