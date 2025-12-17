Μαρκέλλα Γιαννάτου: «Είχα κρίσεις άγχους, με έπιανε δύσπνοια και νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Η Μαρκέλλα Γιαννάτου μίλησε στην κάμερα του “Happy day” για τη μητρότητα, αλλά και το breakdown που έπαθε όταν επέστρεψε με τη νεογέννητη κόρη της από το νοσοκομείο. «Η συνθήκη της μητρότητας είναι πρωτόγνωρη! Είναι μια καινούρια εμπειρία. Προσπαθώ να τα καταφέρνω, να είμαι επαρκής.

Όταν πήρα τη μικρή στο σπίτι θυμάμαι την έβαλα δίπλα στον καναπέ γιατί ήθελα να τη μυρίσει κι ο σκύλος μου και να γίνει η πρώτη επαφή και μετά από λίγο χωρίς κάποια αφορμή με έπιασαν τα κλάματα. Έκλαιγα τόσο πολύ και δεν ήξερα καν τον λόγο! Δεν ήταν από τη συγκίνηση επειδή έχω μωρό, ούτε απόγνωση, δεν ξέρω τι ήταν… Είχα ξαπλώσει στο πάτωμα, έκλαιγα και ταυτόχρονα αναρωτιόμουν γιατί κλαίω τόσο πολύ. Ακόμη δεν το έχω αποκωδικοποιήσει…

Πάντως από τότε που έγινα μητέρα, είμαι περισσότερο χαρούμενη μέσα στη μέρα, είμαι δεν είμαι με τη μικρή. Κάθε πρωί, λίγο πριν την πάρει το σχολικό, κατεβαίνουμε λίγο νωρίτερα και χορεύουμε και τραγουδάμε στο πεζοδρόμιο!

«Κάνω 14 χρόνια ψυχανάλυση»

Η Γιαννάτου αναφέρθηκε επίσης και στην εποχή που χρειάστηκε να ζητήσει βοήθεια ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί τις κρίσεις άγχους που αντιμετώπιζε. «Πηγαίνω χρόνια σε ψυχολόγο. Κάνω κοντά στα 14 χρόνια ψυχανάλυση. Είχα αρχίσει να έχω κρίσεις άγχους. Με έπιανε δύσπνοια και νόμιζα ότι θα πεθάνω.

Οπότε αφού πέρασα από διάφορους πνευμονολόγους, σε διάφορα νοσοκομεία, κάποιος γιατρός θυμάμαι, ήταν στο “Σωτηρία”, μου είπε να μιλήσω με έναν ψυχίατρο. Άρχισα να το δουλεύω μέσα μου και ξεκίνησα την έρευνα. Πήγα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ.

Με αγχώνει η καθημερινότητα και τα πρακτικά. Με αγχώνουν όλα τα γραφειοκρατικά. Και έχω γίνει λιγότερο ανεκτική πια. Δεν αντέχω τους ανθρώπους που αργούν. Μου φαίνονται φοβερά εγωιστές. Με θυμώνει πλέον. Είναι εξοργιστικό. Είναι ένα είδος εγωπάθειας πιστεύω».