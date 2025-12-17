Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Δεν παντρεύτηκα δυστυχώς... φοβόμουν το διαζύγιο»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν ο Παναγιώτης Μπουγιούρης και μίλησε για τον γάμο και την δημιουργία οικογένειας. «Δεν παντρεύτηκα, δυστυχώς. Για εμένα ο γάμος προϋποθέτει ότι μάλλον θα κάνεις οικογένεια, θα κάνεις παιδιά. Υπάρχουν περίοδοι που μου αρέσει ο έρωτας και χαίρομαι που είμαι με έναν άνθρωπο, υπάρχουν όμως και στιγμές που έχω άλλες προτεραιότητες. Είμαι δύσκολος άνθρωπος. Το δουλεύω με τον εαυτό μου, μπορεί να γίνω αυστηρός και με εμένα και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου».

«Πολλές φορές με ρωτούν αν φοβάμαι τον γάμο και απαντάω ότι φοβόμουν το διαζύγιο. Εφόσον κάνεις αυτό το βήμα, πρέπει να το πολεμήσεις με νύχια και με δόντια».

Ο παρουσιαστής τοποθετήθηκε λέγοντας: «Κάνεις ένα τεράστιο λάθος που έκανα εγώ και τελικά με βοήθησε να το καταλάβω η ψυχοθεραπεία. Δεν δημιουργούσα σχέσεις, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα χώριζα. Γιατί δεν πίστευα στον εαυτό μου ότι θα ήμουν εντάξει μέσα σε μια σχέση και ήξερα ότι ήθελα να φλερτάρω και να μην είμαι τόσο σοβαρός. Άρα, αφού ήξερα το τέλος, γιατί να δημιουργήσω την αρχή;.

Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι αδικώ τον εαυτό μου. Ότι μπορεί ο άνθρωπος που γνωρίζω να μου δείξει πως δεν χρειάζεται ούτε να φλερτάρω, ούτε να φύγω, αλλά να μείνω εδώ, να είμαι πιστός και σοβαρός. Και τελικά, βρέθηκε».