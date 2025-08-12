Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Δεν είναι εύκολο η σχέση σου να αποδεχθεί τις εκδηλώσεις θαυμασμού»

Όταν είσαι ηθοποιός και μάλιστα ένας ωραίος άντρας, τότε είναι σίγουρο πως οι θαυμάστριες θα σου την… πέφτουν και θα περιμένουν από σένα κάτι σαν αντάλλαγμα για την αγάπη τους. Άραγε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης έχει αισθανθεί ποτέ κάποιες ακραίες συμπεριφορές από θαυμάστριές του; «Δεν ξέρω τι θεωρείται ακραία εκδήλωση θαυμασμού! Σίγουρα πολλές φορές υπάρχει έντονος ενθουσιασμός, όταν έρχεται κόσμος στα καμαρίνια, ή στο θέατρο να με επισκεφθεί, κόσμος που θέλει να με γνωρίσει από κοντά, οπότε αυτό είναι πάντα ευχάριστο και αισθάνεσαι κι εσύ ότι πραγματικά αυτό που κάνεις αγγίζει τον κόσμο», είπε στην πρωινή εκπομπή του OPEN.

Ασφάλεια στη σχέση

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο κατά πόσο είναι εύκολο να χειριστεί κανείς τη ζήλια που μπορεί να δημιουργηθεί σε μια σχέση του, από περίεργες συμπεριφορές που έχουν οι θαυμάστριες. «Δεν είναι εύκολο για την εκάστοτε σχέση να αποδεχθεί τις εκδηλώσεις θαυμασμού. Για σένα μπορεί να φαίνεται εύκολο, γιατί είναι κομμάτι της δουλειάς, αλλά σίγουρα για τους ανθρώπους που συσχετίζεσαι δεν είναι εύκολο. Κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Έχει σημασία με ποιον άνθρωπο είσαι εκείνη τη στιγμή, ποια ήταν η αφορμή, κατά πόσο εσύ μπορείς πραγματικά να κάνεις τον άλλον να νιώσει ασφάλεια».