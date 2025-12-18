Αεράκης: Το Χόλιγουντ και η 48ωρη προθεσμία που έδωσε στη σύζυγό του πριν γίνει γυναίκα του

Η Αθηναΐς Νέγκα φιλοξένησε τον Μιχάλη Αεράκη στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησαν για τη γυναίκα του, το Χόλιγουντ και την καριέρα που ονειρεύεται να κάνει και δεν έχει καμία σχέση με την υποκριτική! «Γνώρισα τη γυναίκα μου το ’80, στο χωριό μου, σε κάτι εκδηλώσεις και μετά από τρία χρόνια της είπα: “θέλω να κάνουμε σπιτικό, αλλά υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις, σκέψου το 48 ώρες και πες μου”.

Της είπα λοιπόν: “πρώτον ο ηθοποιός είναι ένα επάγγελμα με ανασφάλεια, δεύτερον είναι “τσιγγάνος”, βρίσκεται μια εδώ, μια εκεί, μια παρακεί και τρίτον έχει πειρασμούς, έξυπνη είσαι, καταλαβαίνεις”. Και μου απάντησε: “Δεν είναι ανάγκη να το σκεφτώ, το έχω σκεφτεί και σου λέω “ναι”. Και έτσι προχωρήσαμε».

Τρέμε Χόλιγουντ

«Όταν ήμουν δεύτερη χρονιά στον “Σασμό”, έλεγα για πλάκα: “τι θέλω και παίζω τώρα, παιδί μου, εγώ ένας χολιγουντιανός ηθοποιός” και με κοίταζαν αυτοί και έλα που το κάνει ο διάολος και τον επόμενο χρόνο δέχομαι ένα τηλέφωνο σπίτι και μου λένε ότι σας θέλει ο κύριος Μάρτιν Κάμπελ, ένας πολύ δυνατός σκηνοθέτης, Αμερικανός, για να παίξετε μία ταινία για το Χόλιγουντ. Εγώ νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Λέω, συγγνώμη, αλλά έχω πολλές υποχρεώσεις. Τον επόμενο μήνα φεύγω για Παρίσι, έχω μία ταινία, μετά Ινδονησία.

Αυτή κατάλαβε ότι της έκανα πλάκα. Και μου λέει: “όχι κύριε Aerakis, σας καλώ από τα Millenium Studios και σας θέλει ο κύριος Κάμπελ”. Της απάντησα: “πες του κύριου Κάμπελ, τον ευχαριστώ, αλλά εγώ ούτε αγγλικά, ούτε ελληνικά δεν ξέρω, οπότε ψωνίζει από λάθος το μαγαζί”. Την άλλη μέρα με ξαναπήρε και μου λέει: “σας θέλει οπωσδήποτε γιατί σας ξέρει”. Είχε δει φωτογραφία από μια παράσταση που έκανα, τις “Μάγισσες του Σάλεμ”. Τελικά μου έστειλαν δύο σκηνούλες στα αγγλικά και είπα στη νύφη μου να μου γράψει το κείμενο στα ελληνικά. Γυρίσαμε το βίντεο στο κινητό, το στείλαμε, το είδε ο Κάμπελ και τρελάθηκε»!

Μια άλλη… καριέρα

«Ρώτησε μία δημοσιογράφος, αν δεν ήσασταν ηθοποιός, τι θα θέλατε να είστε. Της είπα πως θα ήθελα να είχα ένα γραφείο που να περνάνε από εκεί όλοι οι δυστυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου, αυτοί που δεν έχουν δουλειά, που είναι απογοητευμένοι, που τσακώνονται και να λύνω το πρόβλημά τους ως δια μαγείας λέγοντάς τους ότι αυτά τα κάνω όχι για να γίνω πολιτικός, αλλά έτσι».