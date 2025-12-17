Αυγουστίδης: Ο γιος μου που πηγαίνει προνήπιο, είδε τα ''Φαντάσματα'' και είπε: Γιατί κάνεις μπούρδες;

Για την σχέση με τον γιο του, το επάγγελμα του ηθοποιού και τις δυσκολίες του, αλλά και για το ξεκίνημά του μίλησε ο Ορφέας Αυγουστίδης. «Η δουλειά μου δεν μας επιτρέπει να αφηνόμαστε. Όχι απαραίτητα εμφανισιακά, αλλά κυρίως ενεργειακά, πρέπει να έχουμε αντοχές. Κλείνω 21 χρόνια στην υποκριτική και η πρώτη μου εμφάνιση ήταν στον κινηματογράφο. Ο Νίκος Περάκης ήταν θαμώνας στο μπαρ του εστιατορίου όπου δούλευα και μου πρότεινε να περάσω από οντισιόν για τις “Σειρήνες στο Αιγαίο”. Τα γυρίσματα έγιναν το καλοκαίρι και τον χειμώνα παράλληλα διαχειριζόμουν τις σπουδές μου στη σχολή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «The 2night show» αναφέρθηκε και στην απόφασή του να ασχοληθεί με το επάγγελμα των γονιών του. «Ευτυχώς, το αποτέλεσμα δικαίωσε όλη τη διαδικασία. Δεν βίωσα bullying για τους γονείς μου, γιατί ποτέ δεν πήρα κάποιον ρόλο εξαιτίας τους. Ήταν μεγάλο δώρο που βρέθηκα σε εκείνη την ταινία. Παρακολουθούσα πώς δούλευαν όλοι, ένιωθα ελεύθερος και είχα άγνοια κινδύνου. Τότε ήθελα να γίνω σκηνοθέτης».

Και συμπλήρωσε: «Μου έχει τύχει να παίξω σε παραστάσεις με λίγο κοινό και όχι μόνο μία φορά. Δεν απογοητεύτηκα, γιατί περνούσαμε φανταστικά. Η χειρότερη μέρα ήταν σε θέατρο 700 θέσεων, με μόλις 40 θεατές. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει η διαδικασία: η σύνδεση και η εμπιστοσύνη που πρέπει να σου δείχνουν αλλά και να δείχνεις στους ανθρώπους, για να γίνει σωστά αυτή η δουλειά».

Μιλώντας για τον γιο του αποκάλυψε έναν χαριτωμένο διάλογο που είχαν μεταξύ τους: «Ο γιος μου πηγαίνει προνήπιο, έβλεπε τα «Φαντάσματα» και μου έλεγε “γιατί κάνεις μπούρδες;''. Του λέω δεν ντρέπεσαι να λες για τον πατέρα σου ότι κάνει μπούρδες; Και μου λέει “όχι, δεν ντρέπομαι, εσύ δεν ντρέπεσαι;”».