Ορφέας Αυγουστίδης: «Είμαι έτοιμος για ένα δεύτερο παιδί, θα μας έκανε χαρούμενους»

Ο Ορφέας Αυγουστίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» για το πόσο άλλαξε η ζωή του όταν δημιούργησε τη δική του οικογένεια, αλλά και για το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί. «Η οικογένεια είναι κάτι χειροπιαστό και είναι αυτό που θα σε κοιτάζει όταν θα σε πιάνουν οι μαύρες σου και θα πέφτεις και θα θες κάποιος ή μία καλή αφορμή να σε κάνει να σηκωθείς σήμερα που έχεις πέσει και είσαι τσακισμένος. Η γυναίκα μου και το παιδί μου είναι αυτή η αφορμή!»

«Στο σπίτι μας παίζει ραδιόφωνο και μουσική»

«Δεν παίζει αυτό που λέγαμε παλιά, η ανοιχτή τηλεόραση στα σπίτια. Θυμάμαι να πηγαίνω στο σπίτι της γιαγιάς και η τηλεόραση ήταν συνέχεια ανοιχτή και να παίζει back to back, όλα τα προγράμματα. Στο σπίτι μας θα παίξει ραδιόφωνο, μουσική, ή αυτά που ακούει ο Αχιλλέας γιατί του αρέσει πολύ η μουσική, τέτοια πράγματα. Στα «Φαντάσματα» με είδε. Τις προάλλες μου είπε: που πας πάλι; Λέω πάω για δουλειά. Στο θέατρο ή στο γύρισμα, με ρώτησε. Του είπα στο γύρισμα και μου απάντησε: θα πέσει πάλι κάποιο μπαούλο στο κεφάλι σου;»

«Ο γιος μου είναι αντάρτης και τσακάλι»

«Ο Αχιλλέας είναι πέντε χρόνων. Αυτή η γενιά είναι updated, είναι το καινούριο μοντέλο. Αυτός και οι φίλοι του είναι αντάρτες και τσακάλια. Κόβει το μάτι τους. Είμαι έτοιμος για ένα δεύτερο παιδί. Δεν έχει να κάνει με μας πια. Δεν με πιάνεις στα 30, στα 25 μου, με πιάνεις σε μια άλλη στιγμή. Τα πράγματα δεν είναι 100% στο χέρι σου σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα μας έκανε χαρούμενους και νομίζω και τον Αχιλλέα».