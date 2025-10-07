Αυγουστίδης: «Δεν έγινα καλύτερος άνθρωπος με τον ερχομό του παιδιού»

Ο Ορφέας Αυγουστίδης έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και μίλησε για την πατρότητα, εξηγώντας ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να καταφέρεις να είσαι σωστός γονιός.

«Δεν έγινα καλύτερος άνθρωπος με τον ερχομό του παιδιού. Δεν γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος όταν γίνεσαι γονιός. Σου φωτίζονται πολύ γρήγορα τα λάθη και οι σκοτεινές σου πλευρές και σε εκθέτει ο ερχομός του παιδιού. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δουλέψεις πολύ σκληρά» παραδέχθηκε.

Και κάνοντας τον απολογισμό του είπε: «Ελπίζω ότι είμαι καλούτσικος πατέρας. Νομίζω πως είναι καλά το παιδάκι μας, παίρνει αγάπη και ισορροπία και αν κρίνω από τη χαμογελάρα του και το φως του, πιστεύω πως τα καταφέρνουμε».

Προσπαθεί να μην επαναλαμβάνει τα λάθη των γονιών του, όμως όπως υποστήριξε δεν είναι εύκολο. «Δεν γίνεται να αλλάξουμε εντελώς, ακόμα και να γυρίσεις τούμπα συνήθειες και ρουτίνες ετών. Πιστεύω πως έχω χαρακτηριστικά και από τους δύο μου γονείς, και καλά και κακά. Αυτό που προσπαθώ ως γονέας είναι να κάνω όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη από αυτά που έκαναν οι γονείς μου. Να κάνω τα δικά μου λάθη, ερήμην μου, ακόμα και αν αποκαλυφθούν αργότερα από το παιδί μου. Αλλά όχι να κάνω τα ίδια λάθη, εκείνα που μια ζωή με ενοχλούσαν από τους γονείς μου» τόνισε.