Ορφέας Αυγουστίδης: «Τους έλεγα σας παρακαλώ μην με πάρετε στο γύρισμα»

Ο Ορφέας Αυγουστίδης, ο γιος του Ντίνου Αυγουστίδη και της Μαρίας Τζομπανάκη ήταν ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στο θέατρο και μέσα στα γυρίσματα. Ο ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! για τα παιδικά του χρόνια. «Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Λόφο του Στρέφη, εκεί έβγαινα, μέχρι που απέκτησα -στα 21 μου- το δικό μου σπίτι όταν έγινα οικονομικά ανεξάρτητος. Η παιδική μου ηλικία είχε πολύ ποδήλατο και παιχνίδι στον λόφο.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως στην ίδια πολυκατοικία, στον ίδιο όροφο, έμενε ο Αντώνης Καφετζόπουλος και με τον γιο του, τον Γιώργο, μεγαλώσαμε σαν αδέλφια. Στα χρόνια του Δημοτικού ο Γιώργος ήταν ο αδελφός που δεν είχα.

Μας πήγαιναν ατελείωτες βόλτες, μας συνόδευαν στο μπάσκετ. Άραζε ο Αντώνης και μας περίμενε στην ομάδα του Αστέρα Εξαρχείων. Άλλοι ήταν καλοί παίκτες, όπως ο Γιώργος, και άλλοι εξωφρενικά κακοί, όπως στη δική μου περίπτωση. Το ύψος βοήθησε μόνο για να αλλάζω τις λάμπες».

Οι δουλειές των γονιών»

Ο Αυγουστίδης μίλησε και για τη ζωή του όντας παιδί δύο ηθοποιών που τον έπαιρναν μαζί τους σε θέατρα και τηλεοπτικά πλατό. «Αυτή ήταν η δική μου πραγματικότητα, δεν έχει καταγραφεί ως κάτι ξεχωριστό, απλά στη θέση του «γραφείου» ήταν το «θέατρο». Όπως και ο δικός μου γιος βλέπει ότι ο μπαμπάς φεύγει για να πάει στη δουλειά και το αντιλαμβάνεται ως κάτι εντελώς νορμάλ, γιατί έτσι είναι. Θυμάμαι να πηγαίνω στα γυρίσματα στο Rixter Music όπου έπαιζαν και οι δύο ή με τη μητέρα μου στο «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή». Ήταν φρικτή συνθήκη για μένα, τους έλεγα σας παρακαλώ, μην με πάρετε στο γύρισμα γιατί δεν άντεχα την ατελείωτη αναμονή.

Ενώ στο θέατρο ήθελα πολύ να είμαι στις κουίντες. Όταν ο πατέρας μου έπαιζε στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Βίρα τις άγκυρες», ήμουν πιο μεγάλος και ξεπόρτιζα μόνος μου. Αυτή την παράσταση την είχα δει πάνω από εκατό φορές, από κάθε σημείο του Rex».