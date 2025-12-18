Αλεξάνδρα Ούστα: «Έχουν υπάρξει διαστήματα που δεν έχω δουλέψει και ζορίζομαι που δεν κάνω κάτι»

Η Αλεξάνδρα Ούστα ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα, στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε για το πώς είναι να είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Σαρακατσάνη, έναν επίσης ηθοποιό, για το αν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους κι αν ο ένας ζηλεύει τον άλλον όταν δεν εργάζεται και βρίσκεται εκτός χώρου.

«Μας έχει πάει γενικά καλά, γιατί εντάξει δεν έχουμε να ανταγωνιστούμε τους ίδιους ρόλους σε καμία περίπτωση! Είναι πολύ σημαντικό για έναν άντρα το γεγονός ότι δουλεύει σε αυτό το επάγγελμα και είναι πολύ διαφορετικό για μία γυναίκα. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση. Εκεί νομίζω ότι έγκειται το ζήτημα».

φωτογραφία Instagram

«Ζορίζομαι όταν δεν δουλεύω»

«Από την άλλη, όταν εγώ δεν δουλεύω, που έχουν υπάρξει διαστήματα που δεν έχω δουλέψει, ζορίζομαι λίγο με το γεγονός ότι δεν κάνω κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι το ρίχνω στον Γιάννη. Δεν τον μισώ που θα βγει, θα φτιαχτεί και θα πάει να παίξει στο θέατρο και να λάμψει.

Δεν λέω αυτό ακριβώς, αλλά λέω ότι θα ήθελα να μου συμβεί και εμένα την επόμενη φορά, για να το πάθω! Όπως τώρα, ας πούμε, που ήδη συνέβη. Και έχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν, απλά καρτερώ και περιμένω μέχρι να γίνει».