Έλενα Μακρή Λυμπέρη για Αντώνη Λυμπέρη: «Μου τον γνώρισαν δύο φίλες μου που είχαν σχέση μαζί του»

Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη μίλησε για την ζωή της και την σχέση με τον Αντώνη Λυμπέρη... μια σχέση ζωής όπως παραδέχθηκε στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Buongiorno.

«Πιστεύω στην ηθική, στην πίστη και στον μεγάλο έρωτα. Γιατί έχω ζήσει τον μεγάλο έρωτα. Ο Αντώνης ήταν ερωτευμένος με μία πολύ καλή μου φίλη. Την αγαπούσα πάρα πολύ. Μιλάμε για μία από τις ωραιότερες Ελληνίδες. Εγώ ήμουν ερωτευμένη με κάποιον άλλον. Με καλούν οι φίλες μου σε ένα τραπέζι και μου λένε: «Καθίσαμε εδώ γιατί θέλαμε να σου ανακοινώσουμε κάτι. Αποφασίσαμε να σου βρούμε άντρα». Μου λέει η φίλη μου «Αυτός είναι ο άντρας που σου ταιριάζει». Της λέω «Τα είχες μαζί του και δεν είστε πια μαζί». Μου λέει «Ναι, τον έχω δοκιμάσει, είναι καταπληκτικός». «Κι εγώ τα είχα μαζί του», πετιέται η άλλη. «Είναι ο άντρας που θα ζήσεις μαζί του μια υπέροχη ζωή». «Για να χωρίσατε εσείς κάτι τρέχει», λέω. Οι φίλες μου διαβεβαίωσαν πως δεν είχε «κάποιο λάκκο η φάβα» είπε χαρακτηριστικά.

Και θυμήθηκε την γνωριμία τους: «Μας γνωρίζουν και λέω στη φίλη μου: «Είναι ένας από τους πιο αντιπαθείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στον κόσμο». Ήταν σνομπ, μου έδωσε το χέρι του αδιάφορα. Μετά με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και μου λέει μια μέρα η μητέρα μου: «Παιδί μου, με παίρνει ένας κύριος και είναι πάρα πολύ ευγενικός, γιατί δεν τον παίρνεις ένα τηλέφωνο;». Αυτός ήθελε και καλά να αναλάβω το «Εγώ».

Με το που κάναμε το πρώτο ραντεβού για να μου κάνει την επαγγελματική πρόταση κατάλαβα ότι αυτός ο άντρας με έβλεπε αλλιώς. Προτίμησα να ξεκινήσω πρώτα τη σχέση. Ήταν από εκείνα τα Σάββατα που χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο και κάνεις βόλτες μέσα στο δωμάτιο. Είχα χάσει τον μπαμπά μου και εκείνη την ώρα χτύπησε το τηλέφωνο και του λέω «Σε πόση ώρα μπορείς να είσαι έξω από το σπίτι μου;». «Σε μία ώρα», μου λέει. Ντύθηκα, βρεθήκαμε και εκεί που τρώγαμε άναψε ένας προβολέας και τον κοιτούσα καλύτερα, «έχει πολύ ωραία πράσινα μάτια», είπα. Παρατηρούσα τον τόνο της φωνής του, μου μιλούσε για περιοδικά και κατάλαβα ότι με αυτόν τον άντρα είχαμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Και λέω «Έλενα αυτός είναι ο άντρας της ζωής σου, τελείωνε». Αυτός είναι ο κεραυνοβόλος έρωτας. Όταν σου λέει μια φωνή μέσα σου ότι αυτός είναι και θα κάνεις παιδιά με αυτόν.

Ήταν 14 χρόνια μεγαλύτερός μου, είχε πάρα πολλές ερωμένες. Αγαπούσε τις γυναίκες πάρα πολύ. Ζήλευα πάρα πολύ. Μόνο με τον άντρα μου ζήλεψα. Ήταν ελεύθερος να κάνει ότι θέλει, τώρα τι έκανε και τι δεν έκανε δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι με λάτρευε» εξομολογήθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.