Μαίρη Μηλιαρέση: Παντρεύεται σήμερα στο δημαρχείο της Γλυφάδας με παρανυφάκι το… σκυλάκι της

Η Μαίρη Μηλιαρέση μίλησε στο «Buongiorno» για την ευτυχισμένη περιόδο που διανύει και αποκάλυψε πως παντρεύεται σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 17.30 με πολιτικό γάμο. «Αυτή την εποχή ασχολούμαι με το σκυλί που έχω υιοθετήσει, ασχολούμαι λίγο και με την κόρη μου που όλο κάτι θέλει, κάπου έρχεται, κάπου φεύγει, όλο κάτι γίνεται και ασχολούμαι πολύ και με τον αγαπημένο μου διότι έχω να σας κοινοποιήσω ότι είμαι πολύ ευτυχισμένη και έχω βρει τον άνθρωπο της ζωής μου.

Είμαστε μαζί δύο χρόνια. Κάναμε ένα σύμφωνο συμβίωσης, έχουμε να κάνουμε και έναν πολύ ωραίο πολιτικό γάμο και αυτό θα το κάνω γιατί θέλω να μας παντρέψει ο δήμαρχος της καρδιάς μας, ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Παρανυφάκι θα έχω την Έλλη, το σκυλί μου».

«Ξαφνικά έρχονται όλα τούμπα»

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε πως για πολλά χρόνια είχε αφήσει πίσω της τις σχέσεις και πορευόταν μόνη της. «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα γνωρίσω τον σύντροφό μου! Πάντα εγώ ήμουν το στήριγμα το δικό μου και της οικογένειάς μου, εγώ ήμουν ο άντρας της ζωής μου και έλεγα πάντα πως θα ήθελα να βρω έναν άντρα ο οποίος να είναι πιο άντρας από εμένα. Και έτσι πήγαινε η ζωή μου.

Είχα αποφασίσει ότι θα ήμουν μόνη μου, γιατί ήμουν από επιλογή μόνη μου έξι χρόνια. Δεν ήθελα καμία σχέση, καμία επαφή με τέτοιου είδους καταστάσεις. Και τελικά κοίτα να δεις, εκεί που νομίζεις ότι έχεις αποφασίσει πως η ζωή θα είναι έτσι, ξαφνικά έρχονται όλα τούμπα.

Πήγε πρώτα να με ζητήσει από τον μπαμπά μου! Μετά ήθελε να με ζητήσει από τον δήμαρχο! Μετά σκέφτηκε μήπως να με ζητήσει κι από τον πρώην άντρα μου, αλλά λέει όχι αυτό βλακεία είναι! Όταν έκανε την πρόταση με το δαχτυλιδάκι, μου το έφερε τόσο ωραία σε στιγμή που δεν το περίμενα, που με συγκίνησε πάρα πολύ ο γλυκούλης! Και στον θρησκευτικό -γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε και κάνουμε γάμους για να παρτάρουμε- θέλει να γίνει κουμπάρα η κόρη μου!»

Η Μαίρη Μηλιαρέση με τον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου - φωτογραφία NDP

«Είχα φύγει πριν τελειώσει η εκπομπή»

Η Μηλιαρέση αναφέρθηκε στην τηλεόραση και στο πότε έγινε της… κλειδαρότρυπας! «Νομίζω πως η τηλεόραση άλλαξε με την πρώτη προβολή του Big Brother, ή λίγο πριν όταν άρχισαν τα κουτσομπολίστικα περιοδικά. Μετά μπήκε και η κλειδαρότρυπα με τα ριάλιτι και άλλαξε τελείως η μορφή της.

Η τελευταία φορά που ήμουν σε πάνελ επί ALTER, είχα φύγει πριν τελειώσει η εκπομπή, γιατί ήταν πολύ κίτρινο, πολύ κουτσομπολίστικο και μετά έκανα τα εμπορικά! Άλλη ιστορία αυτή. Έφτιαξα το σπίτι στο χωριό με τα σαλιγκάρια και με τα μαξιλάρια!»