Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Γάμος στο Κορωπί - Η αναγγελία στην εφημερίδα

«Ο Λιβάνης Γεώργιος – Παναγιώτης του Γερασίμου και της Αθανασίας, το γένος Ζάρα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής και η Δημητροπούλου Ανδρομάχη του Δημητρίου και της Αγγελικής, το γένος Διονυσοπούλου, που γεννήθηκε στο Ζίγκεν της Γερμανίας και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, πρόκειται να τελέσουν τον γάμο τους στο Κορωπί Αττικής».

Η αναγγελία του γάμου του νεαρού ζευγαριού μπήκε στην εφημερίδα και όλα πια μπαίνουν στην τελική ευθεία για το χαρμόσυνο γεγονός!

Πρώτα ο γιος, μετά η δουλειά

Τόσο ο Γιώργος, όσο και η Ανδρομάχη είναι ξετρελαμένοι με τον γιο τους που σε λίγο καιρό συμπληρώνει τον πρώτο χρόνο ζωής του. «Όταν η Ανδρομάχη μου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος τρελάθηκα. Βγήκα έξω στο μπαλκόνι και λέω θα φύγω. Πήρα το αμάξι, πήγα σε ένα βουνό και ούρλιαζα μόνος μου. Ήμουν ενθουσιασμένος… Ήταν κάτι το οποίο ήθελα πολύ», είχε πει ο τραγουδιστής σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Καλοκαίρι παρέα».

Τώρα που ο μπέμπης θα γίνει ενός έτους, ο Λιβάνης συνεχίζει να μην πιστεύει αυτό το σούπερ δώρο που έχει έρθει στη ζωή τους. «Δεν το πιστεύω επί 12. Είμαστε από πάνω του, μας αρέσει αυτό. Χαιρόμαστε τις ώρες που περνάμε μαζί. Επενδύουμε πάνω σε αυτό, αφήνοντας και κάποια πράγματα από τη δουλειά πίσω. Ξέρουμε ότι αυτό θα μας το γυρίσει κι έτσι γίνεται».