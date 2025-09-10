Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Το πήρε το κορίτσι - Ο λαμπερός τους γάμος (βίντεο)

Το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου ο Πάνος Καλίδης και η αγαπημένη του Λεάννα Μάρκογλου αποφάσισαν να ενώσουν και επίσημα τις ζωές τους ενώπιον Θεού και ανθρώπων τελώντας τον θρησκευτικό τους γάμο.

Η σχέση τους πάει χρόνια πίσω και συγκεκριμένα είκοσι! Το ζευγάρι γνωρίστηκε, αγαπήθηκε, απέκτησε τρία παιδιά και ζούσε μια ευτυχισμένη ζωή την οποία ήθελε πια να επισημοποιήσει!

Συμφωνία του λευκού

Ο τραγουδιστής και η make up artist παντρεύτηκαν σε εκκλησία της Αθήνας με εκλεκτούς συγγενείς και φίλους τους που δεν ήταν πολλοί σε αριθμό. Η συγκίνηση και η χαρά ήταν διάχυτες στην ατμόσφαιρα.

Η Λεάννα φόρεσε ένα νυφικό σε ρομαντική γραμμή, ενώ ο Πάνος επέλεξε το κλασικό λευκό κοστούμι που είναι μια ασφαλής επιλογή για τους περισσότερους άντρες.

Ο Καλίδης περίμενε την αγαπημένη του φανερά αγχωμένος, ειδικά όταν άρχισε να ακούει τις κόρνες του αυτοκινήτου που την έφερνε στην εκκλησία. Το πρόσωπο της νύφης έλαμψε όταν είδε τον γαμπρό να την περιμένει στα σκαλιά, αφού πλέον θα πρόσθεταν και αυτή τη σημαντική στιγμή στη ζωή τους…

Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Μετά από είκοσι χρόνια σχέσης και τρία παιδιά, το ζευγάρι αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να ανέβει και τα σκαλιά της εκκλησίας! pic.twitter.com/p1DQ1UMIwm — Flash.gr (@flashgrofficial) September 10, 2025

Οικογενειακό πάρτι

Στο γλέντι που ακολούθησε και είχε πολύ κέφι, χορό, φαγητό και ποτό, το φόρεμα της νύφης έγινε μίνι και ο γαμπρός έβγαλε σακάκι και παπιγιόν ώστε και οι δύο να είναι πιο άνετοι.

Έτσι πολύ γρήγορα όλο αυτό το κάλεσμα μετατράπηκε σε ένα οικογενειακό πάρτι που αυτοί πέρασαν καλά κι εμείς καλύτερα, κάπως σαν παραμύθι. Έτσι ακριβώς όπως είχαν φανταστεί και τον γάμο τους όλα αυτά τα χρόνια…