Λευτέρης Πανταζής: «Ευχαριστώ τη Ζώζα που μου έδωσε το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής μου... την κόρη μου»

Ο Λευτέρης Πανταζής σε μια εξομολόγηση ψυχής, συνάντησε τον Παντελή Τουτουντζή και μίλησε στην εκπομπή Fashion Snap για την προσωπική του ζωή, αλλά και για την επαγγελματική του διαδρομή.

«Ο κόσμος με αγαπάει όπως είμαι. Είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα μέσα στο πανεπιστήμιο του δρόμου, ένα παιδί του λαού, ένα παιδί που μεγάλωσε σε φτωχογειτονιές Πειραιά, Νίκαια, Κορυδαλλό, Κερατσίνι. Ένα παιδί που ήρθε με ένα καράβι από την μακρινή Σοβιετική ένωση και γονείς Πόντιους, πρόσφυγες. Εγώ έχω χάσει δυο μάνες, μία μάνα που με γέννησε και δεν την γνώρισα -ήμουν ενός χρονού και η αδερφή μου ήταν 2 χρονών- ο μπαμπάς έφερε άλλη μαμά η οποία μας μεγάλωσε. Έφυγε 33 χρονών η μαμά μου. Εγώ γεννήθηκα στην Ρωσία και ήρθαμε στην Ελλάδα σε ηλικία 8-9 ετών. Ήμασταν μια 6μελης οικογένεια, δυο κορίτσια, δυο αγόρια και λέγαμε πάμε στην Ελλάδα, στον παράδεισο».

Εγώ ήμουν υδραυλικός και μετά ήμουν σε ένα επιπλάδικο, μετά πούλαγα χαλιά, μετά πούλαγα πάγο σε σπίτια, έκανα τον σουβλατζή αλλά πάνω από όλα ξεκίνησα σαν στιλβωτής παπουτσιών. Έχω ακόμα το κασελάκι σπίτι... Πήγαινα στα καφενεία με το κασελάκι, γυάλιζα παπούτσια ψιθύριζα και τραγούδια. 9 χρονών ήμουν τότε, βοηθούσαμε την οικογένεια όλοι να επιβιώσει» παραδέχθηκε.

Ευχαριστώ τη Ζώζα που μου έδωσε το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής μου

Μιλώντας για τα τραγούδια που βγήκαν μέσα από προσωπικές του ιστορίες θυμήθηκε: «Ένα τραγούδι από αυτά, το «Μια εμπειρία ακόμα» το έχω γράψει εγώ για την Καίτη Φίνου, έχω γράψει και για την Άντζελα, το «Δεν πειράζει» επειδή είχαμε χωρίσει. Ήρθε ο φίλος μου και μου λέει «αυτό το τραγούδι ταιριάζει σε αυτή την κατάσταση που είσαι τώρα που έχεις χάσει 11 κιλά και δεν τρως καθόλου» και μου δίνει το τραγούδι και το έγραψα σε τρία λεπτά».

Για την κόρη του Κόνι Μεταξά ανέφερε συγκινημένος: «Έγινα πατέρας στα 34, ήθελα να κάνω παιδί. Ζήλευα την Βίσση, την Άντζελα, όσους είχαν παιδιά κι εγώ δεν είχα. Τότε βρήκα ένα κορίτσι πανέμορφο, σαν την Ζωή Λάσκαρη... ήταν μια κούκλα η Ζώζα και ο Θεός ήθελε, έστω από τύχη, να γεννηθεί η κόρη μου Κωνσταντίνα.

Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα, οι δικοί μας εγωισμοί φταίνε

Αυτό το τρελό ταλέντο, το οποίο έχει σπουδάσει και κάνει πολλά πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο παιδί. Η Κόνι ρισκάρει και μου αρέσει αυτό, αυτοσαρκάζεται, της αρέσουν τα ταξίδια, δεν φοβάται, απλά έχει άγχος πολύ. Ευχαριστώ την Ζώζα που μου έδωσε το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής μου.

Το παιδί μου είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί, το ξέρει της το έχω πει. Θέλω όλοι οι γονείς αν γίνεται να μην χωρίζουν, ποτέ να μην είναι μακριά από τα παιδιά τους, τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα, οι δικοί μας εγωισμοί φταίνε. Δεν μιλάω για εμένα, γενικά. Τα παιδιά θέλουν τους γονείς, τους θέλουν μαζί ασχέτως αν έχουν χωρίσει. Πάντα θέλουν τα παιδιά να είναι εκεί οι γονείς τους. Θέλουν αγάπη τα παιδιά, δεν θέλουν να ψάχνουν στους δρόμους και να καταστρέφονται. Θέλουν εκεί που έχουν μεγαλώσει, εκεί που έχουν πάρει τα πρώτα σκιρτήσματα της ζωής, εκεί που έμαθαν να λένε πρώτη φορά μαμά και μπαμπά. Σας παρακαλώ, ακόμα και να είστε χωρισμένοι, θέλω να είστε κοντά στα παιδιά σας, να σώσουμε όσα προλαβαίνουμε».