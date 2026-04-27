Μαρία Κανελλοπούλου: Η Δανδουλάκη μου είπε «Δεν συμφωνώ με αυτό που έκανες... ποτέ δεν θα το κάνω»

Η Μαρία Κανελλοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για τις μεγάλες αγάπες της ζωής της, τα ανίψια της.

«Έχω δύο ανίψια, είναι τα παιδιά της αδερφής μου, δηλαδή τα παιδιά μου. Η αδερφή μου έκανε τα παιδιά που θα ήθελα να έχω κάνει, οπότε τα λατρεύω. Με έχουν κάνει και γιαγιά, έχω δύο καταπληκτικούς εγγονούς» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε όμως με τα καλύτερα λόγια και στην Κάτια Δανδουλάκη και εξομολογήθηκε: «Θα το πω αυτό γιατί της το οφείλω. Δουλέψαμε μαζί το 2011-12, δύσκολα χρόνια, μνημόνια, κρίση, ήταν μία από τις καλύτερες σεζόν της ζωής μου, γιατί η Κάτια είναι κυρία με ένα τεράστιο Κ κεφαλαίο. Μας αγαπούσε όλους, όχι μόνο εμένα. Έγινε μία περίφημη απεργία το 2012, λίγο πριν ψηφιστεί το δεύτερο μνημόνιο και το σωματείο μας αποφάσισε να κάνουμε απεργία, μία διήμερη. Εμείς είχαμε ένα θέατρο με τεράστια επιτυχία. Η διοίκηση του σωματείου θα μπορούσε να σκεφτεί πιο πολιτικά κατά τη γνώμη μου και να κάνει απεργία, την Κυριακή, που κατέβαινε όλος ο κόσμος. Διάλεξε να κάνει ένα εμπάργκο δύο ημερών. Για τα θέατρα μεγάλη καταστροφή.

Δεν μπορούσα να μην απεργήσω, το είπα έγκαιρα. Ζήτησα αντικατάσταση, αν υπήρχε χρόνος. 90% ανεργία είχε τότε ο κλάδος. Μου είπαν "όχι μην το κάνεις" αλλά το έκανα. Είχα ήδη ζητήσει ότι θα ήμουν στην καλοκαιρινή περιοδεία. Το βράδυ του Σαββάτου είδα ένα μήνυμα "δεν συμφωνώ με αυτό που έκανες, ποτέ δεν θα το κάνω, αλλά δεν μπορώ παρά να εκτιμήσω βαθιά την αντιστοιχία λόγων και έργων. Εμείς θα ξαναδουλέψουμε μαζί, γιατί είσαι η Μαρία της καρδιάς μου, Κάτια". Τήρησε τον λόγο της, είναι τεράστιο ζητούμενο γι' αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάμε».